РНБО дала роз’яснення щодо воєнного стану: час, строк, території

Воєнний стан, оголошений указом президента Петра Порошенка і підтриманий парламентом, запроваджується в 10 областях України та у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії з 14:00 26 листопада терміном на 30 днів.

Про це йдеться в роз’ясненні Ради національної безпеки і оборони, яке вона публікує на своєму сайті у вівторок.

Зазначається, що рішення про скорочення строків запровадження воєнного стану з 60 днів до 30 днів, прийняв президент після обговорення в парламенті цього питання та консультацій.

Під час обговорення законопроекту №9338, яким затверджується указ президента про воєнний стан Порошенко погодився обмежити застосування дії указу десятьма областями, про що заявив у своєму виступі, кажуть також в РНБО.

"Закон, ініційований президентом України, з урахуванням внесених ним пропозицій, був підтриманий 276 народними депутатами. Таким чином… воєнний стан в Україні введений у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Одеській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, а також у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії з 14:00 26 листопада по 14:00 26 грудня 2018 року", – йдеться в повідомленні РНБО.

Водночас станом на вечір 27 листопада закон №9338, прийнятий парламентом 26 листопада, що має набути чинності з дня його опублікування, в офіційних виданнях влади не оприлюднений.

"Українська правда" звернулася за роз’ясненнями до Адміністрації президента.

Як повідомлялося, 26 листопада через блокування парламентської трибуни Петро Порошенко спочатку скасував свій виступ, поїхав з Верховної Ради і виступив із відеозверненням, де заявив, що просить Раду запровадити воєнний стан на термін 30 днів, назвавши дату 28 листопада.

"Згідно з рішенням РНБО, ухваленим вночі, як президент і верховний головнокомандувач я виконав свій конституційний обов’язок і кілька годин тому своїм указом запровадив воєнний стан на всій території України з 9 ранку 28 листопада", – сказав тоді Порошенко.

Пізніше глава держави повернувся до парламенту. У своїй промові до народних депутатів конкретну дату введення воєнного стану Порошенко не назвав. В тексті указу президента, приєднаному до законопроекту №9338 на сайті парламенту стоїть дата 26 листопада.