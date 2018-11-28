Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ блокирует движение 35 торговых судов через Керченский пролив

Среда, 28 ноября 2018, 20:25
РФ блокирует движение 35 торговых судов через Керченский пролив

По состоянию на вечер 28 ноября украинские порты Азовского моря Мариуполь и Бердянск фактически заблокированы Российской Федерацией для захода и выхода судов.

Об этом на странице в Facebook написал председатель Донецкой военно-гражданской областной администрации Александр Куц.

"Украина несет большие убытки вследствие блокирования Россией Бердянского и Мариупольского портов. На сегодняшний день, по нашей информации, на рейде находится 18 торговых судов, которые Россия не пускает в Азовское море", - написал чиновник.

Он добавил, что говорил об этом в среду на встрече с депутатами парламента Чехии в Краматорске.

"Чехия будет использовать все дипломатические рычаги влияния, чтобы способствовать разблокированию Азовского моря и восстановлению мира и территориальной целостности Украины", - заверил чешский парламентарий Павел Жачек.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян уточнил, что по оперативной информации на вечер 28 ноября, в ожидании входа в Азовское море находятся 18 судов: 4 направляются в порт Бердянск, 14 - в порт Мариуполь.

На выход из Азовского в Черное море также стоит очередь из 17 кораблей: из порта Бердянска не могут выйти 3 судна, из порта Мариуполя - 6, и еще 8 судов стоят у причалов в портах.

"В целом заблокированными стоят 35 судов. Движение осуществляется только в направлении российских портов на Азове. То есть, Россия заблокировала украинские порты на Азовском море", - констатировал Омелян.

По его словам, действия российской стороны свидетельствуют о целенаправленной эскалации ситуации в Азовском море и дестабилизацию региона.

"Цель очевидна - блокировка работы украинских портов в акватории Азовского моря и постепенное вытеснение Украины из наших законных территорий, закрепленных нормами международного права", - добавил он.

25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины, которая подошла к Керченскому проливу.

Россияне захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 из них, по подтвержденной россиянами информации, получили ранения.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Азовское мореРосcияблокада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
Азовское море
Разведка Британии объяснила, для чего России отдельное подразделение Черноморского флота на Азове
Россия создает "филиал" Черноморского флота в Мариуполе – ЦНС
На Арабатской стрелке второй день подряд раздаются взрывы
Последние новости
14:11
фотоВ киевском зоопарке показали четыре сервала, спасенных из Донбасса
14:00
Коломойскому уменьшили залог на 300 миллионов
13:57
"Под темными облаками войны": фотография из Украины получила премию года ЮНИСЕФ 2023
13:55
На левом берегу Киева запустили новые трамваи, из-за которых увеличили интервалы движения
13:51
NASA до конца 2020-х доставит на Луну космонавта не из США
13:50
По всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГа
13:45
В Росси заметили дроны в небе: ввели план "Ковер" в Калуге
13:41
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
13:32
В Кремле отреагировали на версию о том, что соратник Путина стоит за убийством Пригожина
13:30
Украина вернула 12-летнего сына военного, который более полутора лет жил в оккупации
Все новости...
Реклама: