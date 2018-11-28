РФ блокирует движение 35 торговых судов через Керченский пролив

По состоянию на вечер 28 ноября украинские порты Азовского моря Мариуполь и Бердянск фактически заблокированы Российской Федерацией для захода и выхода судов.

Об этом на странице в Facebook написал председатель Донецкой военно-гражданской областной администрации Александр Куц.

"Украина несет большие убытки вследствие блокирования Россией Бердянского и Мариупольского портов. На сегодняшний день, по нашей информации, на рейде находится 18 торговых судов, которые Россия не пускает в Азовское море", - написал чиновник.

Он добавил, что говорил об этом в среду на встрече с депутатами парламента Чехии в Краматорске.

"Чехия будет использовать все дипломатические рычаги влияния, чтобы способствовать разблокированию Азовского моря и восстановлению мира и территориальной целостности Украины", - заверил чешский парламентарий Павел Жачек.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян уточнил, что по оперативной информации на вечер 28 ноября, в ожидании входа в Азовское море находятся 18 судов: 4 направляются в порт Бердянск, 14 - в порт Мариуполь.

На выход из Азовского в Черное море также стоит очередь из 17 кораблей: из порта Бердянска не могут выйти 3 судна, из порта Мариуполя - 6, и еще 8 судов стоят у причалов в портах.

"В целом заблокированными стоят 35 судов. Движение осуществляется только в направлении российских портов на Азове. То есть, Россия заблокировала украинские порты на Азовском море", - констатировал Омелян.

По его словам, действия российской стороны свидетельствуют о целенаправленной эскалации ситуации в Азовском море и дестабилизацию региона.

"Цель очевидна - блокировка работы украинских портов в акватории Азовского моря и постепенное вытеснение Украины из наших законных территорий, закрепленных нормами международного права", - добавил он.

25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины, которая подошла к Керченскому проливу.

Россияне захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 из них, по подтвержденной россиянами информации, получили ранения.