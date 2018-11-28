РФ блокує рух 35 торговельних суден через Керченську протоку

Станом на вечір 28 листопада українські порти Азовського моря Маріуполь та Бердянськ фактично заблоковані Російською Федерацією для заходу та виходу суден.

Про це на сторінці у Facebook написав голова Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Олександр Куць.

"Україна несе великі збитки внаслідок блокування Росією Бердянського та Маріупольського портів. На сьогоднішній день, за нашою інформацією, на рейді перебуває 18 торговельних суден, які Росія не пускає до Азовського моря", - написав чиновник.

Він додав, що говорив про це в середу на зустрічі з депутатами парламенту Чехії у Краматорську.

"Чехія використовуватиме усі дипломатичні важелі впливу, щоб сприяти розблокуванню Азовського моря та відновленню миру й територіальної цілісності України", - запевнив чеський парламентарій Павел Жачек.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян уточнив, що за оперативною інформацією на вечір 28 листопада, в очікуванні на вхід в Азовське море знаходяться 18 суден: 4 прямують до порту Бердянськ, 14 – до порту Маріуполь.

На вихід з Азовського до Чорного морів також стоїть черга із 17 кораблів: з порту Бердянська не можуть вийти 3 судна, з порту Маріуполя – 6, і ще 8 суден стоять біля причалів в портах.

"Загалом заблокованими стоять 35 суден. Рух здійснюється лише в напрямку російських портів на Азові. Себто, Росія заблокувала українські порти на Азовському морі", - констатував Омелян.

За його словами, дії російської сторони свідчать про цілеспрямовану ескалацію ситуації в Азовському морі і дестабілізацію регіону.

"Мета очевидна - блокування роботи українських портів в акваторії Азовського моря та поступове витіснення України з наших законних територій, що закріплені нормами міжнародного права", - додав він.

25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України, яка наблизилась до Керченської протоки.

Росіяни захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 з них, за підтвердженою росіянами інформацією, отримали поранення.

У зв’язку з цим спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що Росія хоче взяти під контроль доступ до Маріуполя.