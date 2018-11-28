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РФ стягивает к Керчи комплексы "Бал" и отправит новые "Триумфы" в Крым

Среда, 28 ноября 2018, 09:25
РК Бал

В аннексированном Крыму зафиксировали перемещение военной техники в направлении Керчи.

По трассе Севастополь-Керчь передвигались береговые ракетные комплексы "Бал", что показал на видео российский пропагандистский канал RT 27 ноября.

"Прибрежные системы защиты российского "Бала" переместились вблизи Керчи после противостояния с Украиной", – говорится в подводке к видео.

В октябре ракетные комплексы, в том числе "Бал", оккупанты подняли по тревоге для участия в так называемом зачетном тактическом учении, напоминает Лига.net

В то же время, представитель Южного военного округа РФ полковник Вадим Астафьев заявил "Инрерфаксу", что зенитно-ракетный дивизион С-400 "Триумф" после стрельб на полигоне доставят в пункт постоянной дислокации в Крыму.

"В ближайшее время новая зенитная ракетная система заступит на боевое дежурство по защите воздушного пространства РФ", – сказал Арефьев.

По его словам, ранее зенитно-ракетный дивизион успешно выполнил первые стыковочные стрельбы ЗРС С-400 "Триумф" на Государственном центральном межвидовом полигоне в Астраханской области РФ. Боевые расчеты С-400 соединения ПВО ЮВО выполнили стрельбы по мишеням, имитирующим низколетящие, скоростные и баллистические цели.

Ранее для противовоздушной обороны аннексированного Крыма оккупанты располагали тремя дивизионами ЗРС С-400.

ЗРС С-400 "Триумф" разработки и производства Концерна ВКО "Алмаз-Антей" предназначен для поражения всех современных и перспективных средств воздушного нападения, включая стратегические бомбардировщики, баллистические и крылатые ракеты, может применяться против наземных объектов.

 
С-400

Комплекс способен поражать цели на дальности 400 километров и на высоте до 30 километров.

Как известно, 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 или 6 из которых получили ранения.

После этого президент Петр Порошенко объявил военное положение в 10 областях Украины, граничащих с Россией или подконтрольными ей сепаратистами.

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Темы: КрымРосcияоружие
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