РФ стягивает к Керчи комплексы "Бал" и отправит новые "Триумфы" в Крым

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Среда, 28 ноября 2018, 10:25

В аннексированном Крыму зафиксировали перемещение военной техники в направлении Керчи.

По трассе Севастополь-Керчь передвигались береговые ракетные комплексы "Бал", что показал на видео российский пропагандистский канал RT 27 ноября.

"Прибрежные системы защиты российского "Бала" переместились вблизи Керчи после противостояния с Украиной", – говорится в подводке к видео.

В октябре ракетные комплексы, в том числе "Бал", оккупанты подняли по тревоге для участия в так называемом зачетном тактическом учении, напоминает Лига.net

В то же время, представитель Южного военного округа РФ полковник Вадим Астафьев заявил "Инрерфаксу", что зенитно-ракетный дивизион С-400 "Триумф" после стрельб на полигоне доставят в пункт постоянной дислокации в Крыму.

"В ближайшее время новая зенитная ракетная система заступит на боевое дежурство по защите воздушного пространства РФ", – сказал Арефьев.

По его словам, ранее зенитно-ракетный дивизион успешно выполнил первые стыковочные стрельбы ЗРС С-400 "Триумф" на Государственном центральном межвидовом полигоне в Астраханской области РФ. Боевые расчеты С-400 соединения ПВО ЮВО выполнили стрельбы по мишеням, имитирующим низколетящие, скоростные и баллистические цели.

Ранее для противовоздушной обороны аннексированного Крыма оккупанты располагали тремя дивизионами ЗРС С-400.

ЗРС С-400 "Триумф" разработки и производства Концерна ВКО "Алмаз-Антей" предназначен для поражения всех современных и перспективных средств воздушного нападения, включая стратегические бомбардировщики, баллистические и крылатые ракеты, может применяться против наземных объектов.

Комплекс способен поражать цели на дальности 400 километров и на высоте до 30 километров.

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Темы: Крым Росcия оружие
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