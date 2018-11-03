Динзе и архиепископу Клименту не разрешили посетить Балуха из-за карантина - адвокат

Адвокат Дмитрий Динзе и архиепископ Симферопольский и Крымский УПЦ КП Климент не смогли посетить осужденного в Крыму украинского активиста Владимира Балуха, потому что он находится на карантине в Керченской колонии №2.

Об этом 2 ноября "Крым.Реалии" рассказала адвокат Ольга Динзе.

"Вчера Дмитрий Динзе вместе с архиепископом Климентом приехали в Керченскую колонию, чтобы встретиться с Владимиром Балухом. Но им это не удалось, поскольку Владимир сейчас находится в колонии на карантине", - сообщила адвокат.

"Обычно на карантине человек находится десять дней. Это определенная процедура, где заключенные проходят медицинское обследование. Динзе полетит к Балуху еще раз на следующей неделе, чтобы снова попробовать с ним встретиться", - добавила она.

Как сообщалось, Балух решил временно прекратить голодовку. По данным адвоката Дмитрия Динзе, у Балуха после более 200 дней голодания есть подозрение на язву или панкреатит.

Перед этим подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма частично смягчил приговор осужденному к 5 годам колонии Владимиру Балуху, приговорив его к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тысяч рублей (это около 4 тысяч гривен).

Российское следствие обвиняло Балуха в хранении оружия. Сам он говорит, что подвергся репрессиям за проукраинскую позицию, в частности – из-за флага Украины, который был во дворе его дома.

Балух объявил бессрочную голодовку 19 марта 2018. После месяца полного отказа от приема пищи крымский архиепископ УПЦ КП Климент убедил Балуха употреблять минимальный набор продуктов (два стакана овсяного киселя, 50-70 граммов сухарей из черного хлеба и чай с медом), который поддерживал "балансирование на нулевой отметке".

Координатор общественной организации "КрымSOS" Тамила Ташева сообщала, что в исправительной колонии №2 Керчи применяются пытки к заключенным.