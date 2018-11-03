Стало известно, когда парламент Македонии будет голосовать за изменение Конституции

Сессия парламента Македонии, на которой состоится голосование за изменение Конституции в соответствии с соглашением с Грецией об изменении названия, пройдет 1 декабря.

Об этом сообщает македонское агентство Meta.

В среду 7 ноября проект поправок к Конституции поступит в комитет конституционных отношений. Согласно регламенту, рассмотрение комитетом каждой поправки длится не более 3 дней.

На пленарной сессии парламент абсолютным большинством (61 депутат) должен утвердить отдельно проект каждой поправки.

Европейская правда