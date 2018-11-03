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Стало відомо, коли парламент Македонії голосуватиме за зміну Конституції

Субота, 3 листопада 2018, 13:32

Сесія парламенту Македонії, на якій відбудеться голосування за зміну Конституції у відповідності до угоди з Грецією про зміну назви, пройде 1 грудня.

Про це повідомляє македонське агентство Meta.

У середу 7 листопада проект поправок до Конституції надійде до комітету конституційних відносин. Згідно з регламентом, розгляд комітетом кожної поправки триває не більше 3 днів.

На пленарній сесії парламент абсолютною більшістю (61 депутат) має затвердити окремо проект кожної поправки.

Європейська правда

Теми: Македонія
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