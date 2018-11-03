В РПЦ заявили, что соглашение Порошенко с Варфоломеем - "политический заказ"

В Русской православной церкви заявили, что подписание соглашения о сотрудничестве между президентом Украины Петром Порошенко и Вселенским патриархом Варфоломеем - "политический шаг" и лежит "вне канонического поля".

Об этом 3 ноября заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион, передает ТАСС.

"Последние шаги и решения патриарха Варфоломея, включая подписание соглашения, лежат вне канонического поля, а находятся исключительно в политической плоскости. Выполняя заказ из-за океана, направленный на ослабление и расчленение единой Русской церкви, патриарх Варфоломей спешит выполнить этот заказ, пока не изменилась политическая конъюнктура и пока у власти на Украине находится нынешний президент", - заявил Илариаон.

Он также заявил, что Варфоломей "противопоставил себя каноническому мировому православию и уже не может претендовать на роль вселенского координатора для других православных церквей".

"... Если ранее с согласия поместных церквей Константинопольский патриархат выступал для них в качестве координирующего центра, то теперь такого центра больше не существует: Константинопольский патриархат добровольно самоупразднился в качестве такового", - заявил митрополит.

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Напомним, 3 ноября в ходе рабочего визита в Турцию президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

"Соглашение, которое мы подписали, завершает процесс, создает все условия для того, чтобы процесс подготовки к собору, процесс предоставления томоса был приведен в абсолютно четкое соответствие с канонами православной церкви", - заявил Порошенко.

11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви.

Также синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православная церкви Макария.

Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.

В РПЦ церкви пообещали жесткий ответ на действия Константинополя в отношении Украины.

15 октября синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

Синод Русской православной церкви за рубежом, базирующийся в Нью-Йорке, также заявил о прекращении "евхаристического" общения со Вселенским патриархатом.

Патриарх Московский Кирилл заявил, что предоставление Константинополем томоса Украине - это "глобальный заказ" на разрушение Русской православной церкви.

По словам представителя Вселенского патриархата при Всемирном совете церквей архиепископа Тельмиского Иова, Константинопольский патриархат отменил акт о передаче территории Украины под администрацию Русской церкви и с тех пор в Украине, фактически, не существует УПЦ Московского патриархата.