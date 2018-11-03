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Четырех подозреваемых в покушении на Мазура отправили в СИЗО

Суббота, 3 ноября 2018, 22:49
Четырех подозреваемых в покушении на Мазура отправили в СИЗО

Бориспольский горрайонный суд избрал подозреваемым в покушении на координатора националистической организации С14 Сергея Мазура меру пресечения.

Как сообщил сам Мазур 3 ноября на своей странице в Facebook, судебные решения приняты в отношении четырех задержанных из пяти.

"Олегу Акимову - 2 месяца СИЗО. Это тот, кто забрасывал гранату в мою комнату. ... Второму исполнителю, Андрею Павленко - тоже 2 месяца СИЗО. Руслан Бальянов - третий, кто отправился в СИЗО с возможностью выйти под залог в размере 145 тыс. грн., это тот, кто продал Акимову и другим двум его коллегам гранату", - сообщил Мазур.

Он добавил, что ранее Бальянова привлекали к ответственности, а во время обыска у него "нашли гранату и чужие вещи, появление которых он не смог объяснить".

"Исполнитель - Андрей Вирченко. Прямо в зале суда в перерыве признался, что его коллеги занимались "сомнительными" заработками. Относительно себя промолчал. Мера пресечения для него - 2 месяца СИЗО", - сообщил Мазур.

Позже он добавил, что судебное заседание по избранию меры пресечения для пятого задержанного по данному делу - Дмитрия Исаенко  - перенесено на 12:00 5 ноября.

"(Ему) инкриминируют нелегальную продажу оружия и боеприпасов. Также активно занимается продажей наркотиков", - заявил Мазур.

Підозрювані у замаху на Сергія Мазура: Олег Акімов
Подозреваемые в покушении на Сергея Мазура: Олег Акимов
Андрій Павленко
Андрей Павленко
Руслан Бальянов
Руслан Бальянов
 
Андрей Вирченко 
та Дмитро Ісаєнко
и Дмитрий исаенко

Напомним, в ночь на 10 октября в Борисполе в окно квартиры координатора организации С14 Сергея Мазура бросили гранату. Самого Мазура не было дома, от взрыва пострадал его отец, который в результате инцидента потерял много крови.

Координатор С14 сообщил, что "бросали гранату РГД-5". Полиция квалифицировала взрыв в квартире Мазура как покушение на убийство.

3 ноября начальник ГУ Нацполиции Киевской области Дмитрий Ценов сообщил, что полиция задержала пятерых подозреваемых в покушении на Мазура.

По словам Ценова, установлен заказчика и получены доказательства финансирования этого преступления в сумме 3 тыс. долларов. Он добавил, что среди задержанных фигурантов есть ранее судимые за имущественные преступления.

Украинская правда

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Темы: C14националистысуд
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