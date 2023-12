Трамп отменил встречу с Путиным из-за украинских моряков

Президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным из-за плененных украинских моряков.

Об этом он написал в своем Твиттере.

"Опираясь на тот факт, что корабли и моряки не возвращены в Украину из России, я решил, что для всех заинтересованных сторон будет лучше отменить мою ранее запланированную встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным", - говорится в твите.

"Я с нетерпением жду нового саммита, как только будет урегулирована нынешняя ситуация", - добавил Трамп.

