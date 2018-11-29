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Трамп отменил встречу с Путиным из-за украинских моряков

Четверг, 29 ноября 2018, 17:42
Трамп отменил встречу с Путиным из-за украинских моряков

Президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным из-за плененных украинских моряков.

Об этом он написал в своем Твиттере.

"Опираясь на тот факт, что корабли и моряки не возвращены в Украину из России, я решил, что для всех заинтересованных сторон будет лучше отменить мою ранее запланированную встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным", - говорится в твите.

"Я с нетерпением жду нового саммита, как только будет урегулирована нынешняя ситуация", - добавил Трамп.

В Кремле же заявили, что не получали пока официальной информации о намерении президента США Дональда Трампа отменить встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Аргентине.

"Мы летим в Аргентину. Пока видели только твит и СМИ (об отмене Трампом встречи с Путиным). Официальной информации не имеем", - сообщил ТАСС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он также заявил: если планировавшиеся ранее его переговоры с президентом США действительно отменены, президент России "получит дополнительное время для полезных встреч с коллегами во время саммита Группы двадцати".

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 или 6 из которых получили ранения.

Задержанных украинских моряков доставили в оккупированный Россией Крым и уже арестовали по подозрению в "нарушении российских границ".

В связи с этим Украина решила ввести военное положение в 10 областях.

МинТОТ опубликовал карту, которая свидетельствует, что наши корабли былизахвачены в нейтральных водах.

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Украинская правда
Темы: ТрампПутин
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