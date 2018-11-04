В Киевском патриархате ответили Москве на "очередной информационный вброс"

Никакого запрета на участие Патриарха Филарета в выборах главы новой Украинской православной церкви с какой-либо стороны нет и не может быть.

Об этом в ответ на заявление представителя УПЦ МП, митрополита Антония сообщил пресс-секретарь Киевской патриархии, архиепископ Евстратий Зоря, назвав заявление УПЦ МП "очередным московским информационным вбросом".

"Явная цель (вброса- ред.) - усложнить ситуацию, посеять споры, помешать процессу, который сейчас подходит к успешному завершению", - отметил Зоря.

Он добавил, что процесс подготовки к Объединительному Собору продолжается.

"Быть кандидатом или нет, то есть согласиться принять выдвижение или отказаться - личное каноническое и уставное право Патриарха Филарета. Никакого запрета на выдвижение с какой-либо стороны нет и не может быть. Есть обмен мнениями как часть нормального процесса, направленного на достижение общей цели - лучшего будущего Церкви в Украине", - отметил архиепископ.

Он подчеркнул, что избирательный процесс и выдвижение кандидатур происходят только на Соборе.

"Так что все разговоры к до Собора происходят в контексте обсуждения возможностей. Как ... предстоятель Киевского Патриархата, Святейший Филарет всегда принимал и принимает во внимание различные рекомендации, мнения и точки зрения, анализирует их и принимает решение в соответствии с благом для Церкви. Нет никаких оснований считать, что на этот раз будет иначе. Москва хотела бы помешать ему в этом деле, побудить к ошибочным решениям - вот и сеет сомнения, распространяет слухи", - добавил Заря.

Также он отметил, что следует доверять только официальным заявлениям о процессе, которые распространяются от Вселенского Патриархата и Патриарха Варфоломея, или от Киевского Патриархата и Патриарха Филарета, а также от полномочных представителей президента Украины и от него лично.

Напомним, ранее управляющий делами УПЦ Московского патриархата, митрополит Антоний заявил о наличии письма от Вселенского патриархата в адрес УПЦ КП и УАПЦ, согласно которому главы этих церквей не могут принимать участия в выборах главы новой Украинской православной церкви.