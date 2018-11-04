В Киевском патриархате ответили Москве на "очередной информационный вброс"

Никакого запрета на участие Патриарха Филарета в выборах главы новой Украинской православной церкви с какой-либо стороны нет и не может быть.

Об этом в ответ на заявление представителя УПЦ МП, митрополита Антония сообщил пресс-секретарь Киевской патриархии, архиепископ Евстратий Зоря, назвав заявление УПЦ МП "очередным московским информационным вбросом".

"Явная цель (вброса- ред.) - усложнить ситуацию, посеять споры, помешать процессу, который сейчас подходит к успешному завершению", - отметил Зоря.

Он добавил, что процесс подготовки к Объединительному Собору продолжается.

"Быть кандидатом или нет, то есть согласиться принять выдвижение или отказаться - личное каноническое и уставное право Патриарха Филарета. Никакого запрета на выдвижение с какой-либо стороны нет и не может быть. Есть обмен мнениями как часть нормального процесса, направленного на достижение общей цели - лучшего будущего Церкви в Украине", - отметил архиепископ.

Он подчеркнул, что избирательный процесс и выдвижение кандидатур происходят только на Соборе.

"Так что все разговоры до Собора происходят в контексте обсуждения возможностей. Как ... предстоятель Киевского Патриархата, Святейший Филарет всегда принимал и принимает во внимание различные рекомендации, мнения и точки зрения, анализирует их и принимает решение в соответствии с благом для Церкви. Нет никаких оснований считать, что на этот раз будет иначе. Москва хотела бы помешать ему в этом деле, побудить к ошибочным решениям - вот и сеет сомнения, распространяет слухи", - добавил Заря.

Также он отметил, что следует доверять только официальным заявлениям о процессе, которые распространяются от Вселенского Патриархата и Патриарха Варфоломея, или от Киевского Патриархата и Патриарха Филарета, а также от полномочных представителей президента Украины и от него лично.

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Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви.

Также синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православная церкви Макария.

Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.

По словам Филарета, дата проведения Собора, во время которого представители украинских православных церквей должны принять решение об объединении церкви и выбрать ее предстоятеля, зависит от Вселенского патриарха.

Источники "Украинской правды" сообщают, что Собор может быть проведен 21 или 22 ноября, однако точной договоренности еще нет.

В РПЦ церкви пообещали жесткий ответ на действия Константинополя в отношении Украины. 15 октября синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

Управляющий делами УПЦ Московского патриархата, митрополит Антоний заявил о наличии письма от Вселенского патриархата в адрес УПЦ КП и УАПЦ, согласно которому главы этих церквей не могут принимать участия в выборах главы новой Украинской православной церкви.