Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киевском патриархате ответили Москве на "очередной информационный вброс"

Воскресенье, 4 ноября 2018, 16:10
В Киевском патриархате ответили Москве на очередной информационный вброс

Никакого запрета на участие Патриарха Филарета в выборах главы новой Украинской православной церкви с какой-либо стороны нет и не может быть.

Об этом в ответ на заявление представителя УПЦ МП, митрополита Антония сообщил пресс-секретарь Киевской патриархии, архиепископ Евстратий Зоря, назвав заявление УПЦ МП "очередным московским информационным вбросом".

"Явная цель (вброса- ред.) - усложнить ситуацию, посеять споры, помешать процессу, который сейчас подходит к успешному завершению", - отметил Зоря.

Он добавил, что процесс подготовки к Объединительному Собору продолжается.

"Быть кандидатом или нет, то есть согласиться принять выдвижение или отказаться - личное каноническое и уставное право Патриарха Филарета. Никакого запрета на выдвижение с какой-либо стороны нет и не может быть. Есть обмен мнениями как часть нормального процесса, направленного на достижение общей цели - лучшего будущего Церкви в Украине", - отметил архиепископ.

Он подчеркнул, что избирательный процесс и выдвижение кандидатур происходят только на Соборе.

"Так что все разговоры до Собора происходят в контексте обсуждения возможностей. Как ... предстоятель Киевского Патриархата, Святейший Филарет всегда принимал и принимает во внимание различные рекомендации, мнения и точки зрения, анализирует их и принимает решение в соответствии с благом для Церкви. Нет никаких оснований считать, что на этот раз будет иначе. Москва хотела бы помешать ему в этом деле, побудить к ошибочным решениям - вот и сеет сомнения, распространяет слухи", - добавил Заря.

Также он отметил, что следует доверять только официальным заявлениям о процессе, которые распространяются от Вселенского Патриархата и Патриарха Варфоломея, или от Киевского Патриархата и Патриарха Филарета, а также от полномочных представителей президента Украины и от него лично.

Читайте также: 

"Томос для Украины. Что будет с церковью после получения автокефалии"

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви.

Также синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православная церкви Макария.

Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.

По словам Филарета, дата проведения Собора, во время которого представители украинских православных церквей должны принять решение об объединении церкви и выбрать ее предстоятеля, зависит от Вселенского патриарха.

Источники "Украинской правды" сообщают, что Собор может быть проведен 21 или 22 ноября, однако точной договоренности еще нет.

В РПЦ церкви пообещали жесткий ответ на действия Константинополя в отношении Украины. 15 октября синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

Управляющий делами УПЦ Московского патриархата, митрополит Антоний заявил о наличии письма от Вселенского патриархата в адрес УПЦ КП и УАПЦ, согласно которому главы этих церквей не могут принимать участия в выборах главы новой Украинской православной церкви.

Украинская правда
Темы: церковьтомосРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
церковь
Суд обязал УПЦ МП освободить церковь в Карвасарах на Хмельнитчине
Лукашенко заявил, что готов приютить монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры
Не добрые самаритяне: как Российская православная церковь "спасает" украинцев от войны
Последние новости
14:40
Большинство пациентов – мертвые. История о мошенничестве врача Паоло Маккиарини и его опасных операциях
14:35
ЕС отправляет Украине еще 500 электрогенераторов
14:27
фотоПолиция установила личности вояк Росгвардии, которые пытали людей в районе Бучи
14:21
Российские хакеры рассылают письма с вредоносным софтом, пользуясь сбоем "Киевстара"
14:11
фотоВ киевском зоопарке показали четыре сервала, спасенных из Донбасса
14:00
Коломойскому уменьшили залог на 300 миллионов
13:57
"Под темными облаками войны": фотография из Украины получила премию года ЮНИСЕФ 2023
13:55
На левом берегу Киева запустили новые трамваи, из-за которых увеличили интервалы движения
13:51
NASA до конца 2020-х доставит на Луну космонавта не из США
13:50
По всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГа
Все новости...
Реклама: