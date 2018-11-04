Убийца Хараберюша рассказала, кто ее вербовал и сколько заплатил - СМИ

Юлия Прасолова, которая призналась в причастности к убийству сотрудника СБУ, контрразведчика, подполковника Александра Хараберюша, рассказала, что за убийство ей заплатил "помощник" начальника "Центра специальных операций "МГБ ДНР" Максим Симонов, который служил в украинской правоохранительной системе.

Об этом говорится в сюжете журналиста Андрея Цаплиенко для "ТСН-Тиждень".

По словам Прасоловой, задачу об убийстве Хараберюша она получила от "Центра специальных операций министерства госбезопасности "ДНР".

"Финансируют его российские структуры. Одна из баз центра расположена в промзоне завода "Изоляция". Теперь там ангары с техникой и тюрьма для пленных. Руководит центром Владимир Евдокимов по кличке "Ленин". ... Нет ни одного подтверждения его работы на украинские или российские спецслужбы до войны", - говорится в сообщении.

Цаплиенко отмечает, что во времена Януковича Евдокимов был заместителем председателя Государственного ипотечного учреждения, однако ни одной фотографии Евдокимова, кроме одной, найти не удалось.

"Его правая рука - Максим Симонов. Так утверждают спецслужбы. Дончанин, служил в украинской правоохранительной системе. Предатель", - говорится в сюжете ТСН.

По словам Прасоловой, боевики заплатили ей 15 тыс. долларов. В расписке, которую требовал Симонов, Прасолова написала о получении почти 60 тыс. долларов.

"Он сказал, что я не одна это все делала, что кто-то устройство изготавливал... Я написала расписку. Затем он приехал еще раз, говорит, что надо написать больше. Написала еще", - рассказала Прасолова.

Также она сообщила, что убийство Хараберюша было не последней ее задачей: Симонов приказал ей подорвать офицера спецслужб в Славянске. Еще один теракт она должна была осуществить в н.п. Курахово, где расположена мощная электростанция.

Напомним, 31 марта 2017 г. замначальника главного отдела контрразведки Донецкого управления СБУ Александр Хараберюш погиб в Мариуполе в результате взрыва автомобиля, в котором он находился.

В октябре 2017 г. СБУ задержала Юлию Прасолову по подозрению в совершении подрыва машины Хараберюша.

По ее словам, убийство заказал боевик по кличке "Ленин", который руководил центром специальных операций так называемого "МГБ ДНР", созданного под кураторством российских спецслужб.

В начале октября 2018 г. Ильичевский райсуд Мариуполя приговорил Прасолову к 12 годам с конфискацией за убийство подполковника СБУ Александра Хараберюша.