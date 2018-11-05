В ВР хотят создать "ручную" комиссию по расследованию нападений на активистов - РПР

Представители фракций БПП и "Народный фронт" в Верховной Раде пытаются создать контролируемую временную следственную комиссию, которая будет анализировать результаты расследований в отношении нападений на общественных активистов.

Об этом сообщил юрист антикоррупционной группы "Реанимационный пакет реформ" Александр Леменов в Facebook.

Он отметил, что власть придумала наличие конфликта интересов, чтобы не допустить народного депутата Мустафу Найема в состав ВСК.

"Хотят создать абсолютно подконтрольную временную следственную комиссию в Верховной Раде, чтобы анализировать результаты расследований в отношении нападений на представителей общественного сектора. Мустафа Найем остался вне ВСК, выдумали "конфликт интересов". Из наших партнеров в Раде оставили только Елену Сотник, Игоря Луценко, Анну Гопко", - возмутился Леменов.

Александр Леменов обращает внимание на то, что власти всеми силами пытается контролировать вопросы безопасности. В ВСК планируют допустить кроме членов БПП, представителей "Народного Фронта" и "Оппозиционного блока".

Нардеп от БПП Мустафа Найем требует создать временную следственную комиссию для расследования фактов нападений на активистов в 2017-2018 годах.

Напомним, днем ​​4 ноября стало известно о смерти активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой 31 июля, в результате нападения женщина получила ожоги 40% кожи и сильное повреждение глаз.