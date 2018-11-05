Найем требует создать комиссию для расследования нападений на активистов

Нардеп от БПП Мустафа Найем требует создать временную следственную комиссию для расследования фактов нападения на активистов в 2017-2018 годах.

Об этом он написал в Facebook.

"Почти две недели назад мы с коллегами зарегистрировали в парламенте постановление о создании временной следственной комиссии по расследованию всех этих фактов", - написал нардеп.

Он напомнил, что, согласно закону, для создания ВСК нужно представительство всех парламентских фракций и групп.

"За две недели такое решение смогли принять только две фракции – Самопомощь и Батькивщина. Две самые большие парламентские фракции – Блок Петра Порошенко и Народный фронт, контролирующие все (!) силовые и правоохранительные функции в стране проигнорировали создание ТСК", - написал Найем.

Он добавил, что утром 5 ноября вместе с коллегами пойдет на заседание согласительного совета, где будет требовать создания такой комиссии.

"Закон позволяет создать комиссию и без БПП и Народного фронта. Если депутатская фракция или группа не предложила в установленный срок представителей для работы в ВСК, комиссия создается без участия представителей этой депутатской фракции или группы", - напомнил нардеп.

По словам Найема, сейчас все в руках спикера парламента Андрея Парубия.

"Согласно регламенту, вопрос создания ТСК можно ставить на голосование без включения в повестку дня. Нам нужно всего лишь 150 голосов", - подытожил нардеп.

Напомним, 4 ноября стало известно смерти активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.



Руководитель полиции Киева Андрей Крищенко подтвердил эту информацию.

По информации пресс-секретаря НПУ Ярослава Тракало, уголовное производство, по которому расследуется нападение на Гандзюк, переквалифицировано на "Умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное с особой жестокостью, совершенное по заказу, совершенное по предварительному сговору группой лиц" и будет расследоваться по пп. 4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 УК.

Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой 31 июля. В результате нападения она получила ожоги 40% кожи и сильное повреждение глаз.

Правовую квалификацию дела под давлением общественности и резонанса дела меняли несколько раз: "хулиганство", затем "умышленные тяжкие телесные повреждения", впоследствии "покушение на убийство" (15 статья УК касается покушения на преступление, 115 статья – умышленного убийства). Следователь по делу Гандзюк согласился рассматривать этот инцидент как попытку заказного убийства.

По состоянию на 21 сентября Гандзюк перенесла 11 операций по удалению омертвевших тканей и пересадке кожи. Она находилась в реанимации в одной из больниц Киева.

В конце сентября Гандзюк обратилась к властям просто с больничной койки. Она напомнила, что только за последний год в Украине произошло 40 нападений на гражданских активистов, заказчики ни одного из которых не были названы.

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