Активисты назвали причину смерти Гандзюк и указывают на след депутата БПП

Организаторы сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк?" назвали причину смерти советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк и указали на след депутата от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука.

Об этом сообщается на странице сообщества в Фейсбук.

"Официальная причина смерти: полиорганная недостаточность и химические ожоги 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества", - отмечают активисты.

По их словам, Гандзюк знала, кто организовал и заказал покушение на нее.

"И мы не о пяти экс-бойцов УДА. Это лишь исполнители. Мы знаем кто, когда и сколько им заплатил. Мы знаем всю цепь от исполнителей, организаторов, посредников к заказчикам. Мы знаем за что именно ее убили. В МВД и ГПУ все тоже знают. Знают почти три месяца и ничего не делают ", - подчеркивается в сообщении.

По словам активистов, посредником между исполнителями преступления и заказчиком был ранее судим Игорь Павловский, имеющий кличку "Собака".

Они сообщают, что Павловский ранее был помощником депутата от Партии регионов Журавка, который ейчас находится на оккупированной территории Донбасса.

"Павловский - официальный помощник народного депутата от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука. Паламарачук - вечный смотрящий по темам МВД в Херсонской области ", - утверждают активисты.

Ранее эту информацию распространил телеграмм канал The Newsroom.

Сам Паламарчук опровергает свою причастность к преступлению.

"Имел я отношения с Екатериной Гандзюк? Нет не имел. Были у нас конфликты? Нет, не было. Был у меня мотив желать ей зла? Конечно, нет. Или осуждаю я это преступление? Конечно! И точно не имею к нему никакого отношения ", - передает слова депутата официальный сайт БПП.

Кроме этого, Паламарчук назвал "бредом" информацию о том, что он является "смотрящим" по Херсонской области.

Напомним, юрист антикоррупционной группы "Реанимационный пакет реформ" Александр Леменов заявил, что представители фракций БПП и "Народный фронт" в Верховной Раде пытаются создать контролируемую временную следственную комиссию, которая будет анализировать результаты расследований в отношении нападений на общественных активистов.

Днем ​​4 ноября стало известно о смерти активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой 31 июля, в результате нападения женщина получила ожоги 40% кожи и сильное повреждение глаз.