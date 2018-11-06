В МИД Канады призвали наказать убийц Гандзюк
Минстр иностранных дел Канады выразила соболезнования в связи со смертью Екатерины Гандзюк и призвала наказать убийц.
Об этом Христя Фриланд написала в twitter.
"Убийство украинской активистки Екатерины Гандзюк, которая выступала против коррупции, является ужасной потерей. Наши молитвы с ее родственниками и близкими. Ответственные за это преступление должны предстать перед правосудием", - подчеркнула Фриланд.
The murder of Ukrainian activist Kateryna #Handziuk, who spoke out against corruption, is a tragic loss. Our prayers are with her family and loved ones. Those responsible for this crime must be brought to justice.— Chrystia Freeland (@cafreeland) 5 листопада 2018 р.
Днем 4 ноября стало известно о смерти активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.
Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой 31 июля, в результате нападения женщина получила ожоги 40% кожи и сильное повреждение глаз.
Организаторы сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк?" назвали причину смерти Гандзюк и указали на след депутата от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука.
Сам Паламарчук опровергает свою причастность к преступлению.