В МИД Канады призвали наказать убийц Гандзюк

Минстр иностранных дел Канады выразила соболезнования в связи со смертью Екатерины Гандзюк и призвала наказать убийц.

Об этом Христя Фриланд написала в twitter.

"Убийство украинской активистки Екатерины Гандзюк, которая выступала против коррупции, является ужасной потерей. Наши молитвы с ее родственниками и близкими. Ответственные за это преступление должны предстать перед правосудием", - подчеркнула Фриланд.

The murder of Ukrainian activist Kateryna #Handziuk, who spoke out against corruption, is a tragic loss. Our prayers are with her family and loved ones. Those responsible for this crime must be brought to justice. — Chrystia Freeland (@cafreeland) 5 листопада 2018 р.

Днем ​​4 ноября стало известно о смерти активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой 31 июля, в результате нападения женщина получила ожоги 40% кожи и сильное повреждение глаз.

Организаторы сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк?" назвали причину смерти Гандзюк и указали на след депутата от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука.

Сам Паламарчук опровергает свою причастность к преступлению.