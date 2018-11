В МИД Канады призвали наказать убийц Гандзюк

Минстр иностранных дел Канады выразила соболезнования в связи со смертью Екатерины Гандзюк и призвала наказать убийц.

Об этом Христя Фриланд написала в twitter.

"Убийство украинской активистки Екатерины Гандзюк, которая выступала против коррупции, является ужасной потерей. Наши молитвы с ее родственниками и близкими. Ответственные за это преступление должны предстать перед правосудием", - подчеркнула Фриланд.

The murder of Ukrainian activist Kateryna #Handziuk, who spoke out against corruption, is a tragic loss. Our prayers are with her family and loved ones. Those responsible for this crime must be brought to justice.