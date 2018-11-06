У Путина заявили, что "выборы" в ОРДЛО признают в зависимости от результата

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что влияние Москвы на боевиков на Донбассе небезгранично, поэтому для нее очень важно, кто будет "руководить" оккупированными регионами.

Об этом он сказал журналистам, комментируя так называемые "выборы" главарей ОРДЛО, передает ТАСС.

"Москва, безусловно, имеет влияние на руководство этих республик, но оно небезгранично", - признал представитель Кремля.

По его словам, "чрезвычайно важно" то, кто будет руководить так называемыми "республиками".

Отмечается, что Песков пока отказался отвечать на вопросы о признании Россией итогов предстоящих в ОРДЛО "выборов".

Он отметил, что прежде нужно дождаться их итогов.

Сообщается, что комментируя реплику журналиста о том, что в минских соглашениях говорится о проведении выборов на Донбассе по украинскому законодательству, пресс-секретарь Путина посоветовал внимательно перечитать документ.

Как сообщалось, пророссийские боевики назначили "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей на 11 ноября.

Ранее президент Петр Порошенко обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель подготовку к незаконным "выборам" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей и договорились, что они никогда не будут признаны международным сообществом.

31 октября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск может взять на себя ответственность за обеспечение мира на востоке Украины и сопровождать "выборы" на Донбассе, если будет уверен, что мировые игроки не планируют делать Украине ареной для противостояния России.