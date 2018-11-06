Избраны международные эксперты, которые будут отбирать антикоррупционных судей

Высшая квалификационная комиссия судей Украины определила шесть членов Общественного совета международных экспертов, которые будут участвовать в отборе антикоррупционных судей.

Об этом во вторник сообщает пресс-служба ВККС.

"Таким образом, создана ОСМЭ, которая будет способствовать Комиссии при проведении конкурсов на занятие вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда", - говорится в сообщении.

В частности, в первый состав Общественного совета международных экспертов вошли: Аурелийус Гутаускас, Флеминг Си Денкер, Тед Зажечны, Мирьяна Лазарова Трайковская, Лорна Харрис, Сэр Энтони Хупер.

Указывается, что всего было 12 кандидатов в состав ОСМЭ.

Общественный совет международных экспертов помогать ВККС определять, соответствуют ли кандидаты на должность судьи Высшего антикоррупционного суда критериям:

законности источников происхождения имущества кандидата или членов его семьи;

соответствия уровня кандидата или членов его семьи задекларированным доходам;

соответствия образа жизни кандидата его статуса;

наличие знаний и практических навыков для рассмотрения дел, отнесенных к подсудности Высшего антикоррупционного суда.

Срок работы состав Общественного совета международных экспертов составит два года.

фото: ЦПК

Как известно, 7 июня Верховная Рада поддержала законопроект 7440 о создании в Украине Высшего антикоррупционного суда.

Перед голосованием между политиками велись споры по формуле, по которой международные эксперты смогут ветировать назначение того или иного судьи Антикорсуду.

Во время заседания Парубий отметил, что при рассмотрении в сессионном зале противоречивых поправок, касающихся Общественного совета международных экспертов, "было найдено формулу", которая тоже полностью соответствует рекомендациям "венецианки".

По его словам, закон предусматривает, что не менее 3 из 6 членов Совета международных экспертов могут наложить вето на любую кандидатуру, предложенную в суд Высшей квалификационной комиссией судей.

После этого кандидатуру рассматривают на специальном заседании, в котором принимают участие ВККС и Совет экспертов. Если большинство состав этого совместного заседания и минимум половина международных экспертов не поддержат кандидатуру, она прекращает участие в конкурсе на должность в Антикоррупционном суде.

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