Адвокат активистки Екатерины Гандзюк заявляет, что будет препятствовать работе временной следственной комиссии из-за присутствия в ней представителя " Народного фронта" Антона Геращенко.

Об этом Евгения Закревская написала 6 ноября в Facebook.

"Все, что говорил и писал Антон Геращенко, о деле Кати вызывало у нее крайнее негодование. А в первую очередь - сам факт того, что он получал информацию от следствия, которую обязаны были сообщать потерпевшей до обнародования кому-либо", - написала она.

Закревская утверждает, что по просьбе Гандзюк подала заявление, чтобы установить, кто сливал Геращенко данные досудебного расследования, и было ли на это разрешение.

Адвокат пишет, что в ходатайстве был прямой запрет на обнародование информации о расследовании через третьих лиц, включая конкретно Антона Геращенко.

Закревскую возмутило присутствие депутата в комиссии по расследованию убийства Гандзюк и нападении на других активистов.

Она считает, что это издевательство и оскорбление памяти Гандзюк.

Закревская также обещала сделать все, чтобы ВСК в таком составе не получала никакой информации о расследовании.

Адвокат утверждает, что это прямая воля Гандзюк – отсутствие Геращенко в составе комиссии.

"Геращенко не будет безнаказанно для следователей и прокуроров и для него самого знать о следствии больше, чем ему позволяет УПК. То есть ничего. И не будет использовать эту информацию в своих целях", - резюмировала она.

6 ноября Верховная Рада решила создать временную следственную комиссию из 18 народных депутатов.

За три месяца деятельности ВСК должна проверить ход расследования правоохранителями нападений на Гандзюк и других общественных активистов.

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На заседании парламента 6 ноября генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ни при каких обстоятельствах не предоставит депутатам (ВСК - ред.) доступ к расследованию из-за угрозы "сливов".

Луценко также сказал, что правоохранители подозревают 12 человек, которые предположительно были заказчиками (нападения на Гандзюк) и обещал во вторник подать заявление об отставке.

Напомним, днем ​​4 ноября стало известно о смерти активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Гандзюк облили концентрированной серной кислотой 31 июля, в результате нападения женщина получила ожоги 40% кожи и сильное повреждение глаз.

20 августа председатель Нацполиции Сергей Князев заявил, что в целом полицией задержаны 5 человек, которые "подозреваются следствием в организации и соучастии в совершении покушения на убийство" Гандзюк.

26 сентября Гандзюк опубликовала видеообращение к украинской власти и обычных украинский с больничной койки.

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Это только начало. Насилия будут жестокими - Гандзюк и другие активисты о нападениях на себя