Рада создала комиссию для расследования нападений на Гандзюк и других активистов

Верховная Рада решила создать временную следственную комиссию для проведения расследования нападений на советница Херсонского мэра Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Соответствующее решение поддержали 259 народных депутатов на заседании 6 ноября.

Решение не поддержала фракция Радикальная партия Олега Ляшко.

Инициаторами Проекта постановления 9262 стал ряд депутатов и руководителей фракций, в частности, Юлия Тимошенко, Максим Бурбак, Олег Березюк, Артур Герасимов.

Комиссия будет состоять из 18 народных депутатов.

Председателем комиссии станет внефракционный народный депутат Борислав Береза, а заместитель председателя ВСК - нардеп от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Алексеев.

Состав ВСК ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Срок деятельности ВСК и срок представления им отчета о проделанной работе, согласно тексту постановления, - три месяца со дня ее образования.

ВСК должна проверить ход расследования правоохранителями нападений на Гандзюк и других общественных активистов.

Состав ВСК ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Ранее сообщалось, что представители фракций БПП и "Народный фронт" в Верховной Раде пытаются создать контролируемую временную следственную комиссию, которая будет анализировать результаты расследований в отношении нападений на общественных активистов.

Нардеп от БПП Мустафа Найем требует создать временную следственную комиссию для расследования фактов нападений на активистов в 2017-2018 годах.

Напомним, днем ​​4 ноября стало известно о смерти активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Гандзюк облили концентрированной серной кислотой 31 июля, в результате нападения женщина получила ожоги 40% кожи и сильное повреждение глаз.

20 августа председатель Нацполиции Сергей Князев заявил, что в целом полицией задержаны 5 человек, которые "подозреваются следствием в организации и соучастии в совершении покушения на убийство" Гандзюк.

26 сентября Гандзюк опубликовала видеообращение к украинской власти и обычных украинский с больничной койки.

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Это только начало. Насилия будут жестокими - Гандзюк и другие активисты о нападениях на себя