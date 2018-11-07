Луценко подал Порошенко заявление об отставке
Генпрокурор Юрий Луценко подал заявление президенту Петру Порошенко об отставке.
Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
"Да, сегодня недавно (в среду - ред.) подал президенту заявление", - сказала она.
"Украинская правда" обратилась в Администрацию президента с вопросом, получил ли глава государства это заявление, но в АП сказали, что Порошенко отправился с визитом в Финляндию и пробудет там два дня.
6 ноября генпрокурор Юрий Луценко заявил, что во вторник подаст заявление о своей отставке.
Такое решение он принял в связи с критикой правоохранительных органов по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.
"Чтобы не было сомнений, что за власть никто не цепляется, я сегодня подаю заявление об отставке президенту Украины, и вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос. Прошу сделать это на этой неделе", - сказал он.
Луценко заявил, что не может допустить "двоевластие в стране, когда правоохранительную систему уничтожают бездоказательно, даже при раскрытое преступление".
В тот же день вице-спикер Верховной Рады и член фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Геращенко заявила, что правящая коалиция не поддерживает отставку.
Впоследствии спикер Верховной Рады Андрей Парубий поставил на рейтинговое голосование вопрос отставки генпрокурора и за это отдали свои голоса лишь 38 нардепов.
В среду в Центре противодействия коррупции напомнили Луценко, что первым его заявление на увольнение должен рассмотреть президент Петр Порошенко.
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