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США призвали жителей оккупированного Донбасса бойкотировать "выборы" боевиков

Среда, 7 ноября 2018, 21:35

Посольство США в Украине обратилось к жителям востока Украины с призывом бойкотировать бутафорские "выборы", которые 11 ноября боевики хотят устроить на оккупированной части Донбасса.

Об этом сообщает пресс-служба посольства США.

"В то время как Украина делает позитивные шаги по укреплению мира, Россия раздувает конфликт, организуя бутафорские "выборы". Жителям восточной Украины следует бойкотировать эти "выборы", которые не соответствуют ни минским соглашениям, ни украинскому законодательству", - говорится в обращении американских дипломатов.

Как сообщалось, пророссийские боевики назначили "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей на 11 ноября.

Президент Петр Порошенко отметил, что так называемые фейковые "выборы", которые Россия приняла решение проводить 11 ноября на оккупированном Донбассе, запустят введение новых санкций в отношении РФ.

В ОБСЕ считают, что выборы на территории ОРДЛО не соответствуют минским соглашениям.

Украинская правда
Темы: ОРДЛОСША
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