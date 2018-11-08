Верховный суд отправил на пересмотр дело о "Бучанское Межигорье" Калетника

Верховный суд направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции дело о выделении более 11 га земли леса в Буче под застройку, которые оказались в собственности деда экс-вицеспикера Верховной Рады коммуниста Игоря Калетника.

Об этом сообщает в четверг пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Отмечается, что перед этим суды трех инстанций отказывали прокурорам в удовлетворении иска со ссылкой на ст 256, 261, 268 ГК Украины относительно пропуска срока исковой давности для обращения в суд.

В то же время 31 октября большая палата Верховного суда, согласившись с доводами прокурора, отменила незаконные решения судов предыдущих инстанций, а дело направила на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В 2008 году Бучанский городской совет под руководством экс-регионала Анатолия Федорука перевел под жилую застройку земли Национального аграрного университета. В результате участки общей площадью 12 га и стоимостью 16 млн гривен раздали 113-м гражданам.

В дальнейшем участки оказались в собственности одного лица - деда Калетника Василия Киргана.

Эта история получила негативный общественный резонанс.