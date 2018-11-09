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Скандал с домогательством студентки: контролировать дело будет военная прокуратура

Пятница, 9 ноября 2018, 14:52

Процессуальное руководство в расследовании дела по заявлению от имени Натальи Бурейко об угрозах будет осуществлять военная прокуратура.

Об этом "Украинской правде" сообщила 9 ноября спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Генеральной прокуратурой было принято решение определить процессуальное руководство за военной прокуратурой", – сказала пресс-секретарь столичной прокуратуры.

На уточняющие вопросы Масимец попросила не искать конспирологию и заверила, что военной прокуратурой будет обеспечено надлежащее и эффективное процессуальное руководство.

Кроме этого источники "Украинской правды" в прокуратуре сообщают, что сам Варченко также обратился к правоохранителям с заявлением, по которому было открыто еще одно уголовное производство.

Как сообщалось, 8 ноября столичная прокуратура получила обращение от имени гражданки Бурейко об угрозах и преследования от лица, которое в соцсетях пользуется именем Александр Варченко.

Позже стало известно, что прокуратура рассмотрела заявление и открыла уголовное производство и поручила проводить расследование Службе безопасности. Сообщалось, что процессуальное руководство определенное за столичной прокуратурой.

Заместитель начальника отдела департамента защиты экономики Национальной полиции Александр Варченко обратился к председателю НПУ Сергею Князеву с просьбой провести проверку опубликованных в сети обвинений в сексуальных домогательствах. 

Еще позднее 8 ноября в аккаунте Бурейко в Facebook, которая ранее заявляла об угрозах и преследовании со стороны сотрудника Нацполиции Александра Варченко, появились извинения перед ним и членами его семьи. Предыдущие посты об угрозах и домогательствах исчезли.

Валентина Романенко, УП

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Темы: скандалпрокуратураСБУ
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