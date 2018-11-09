Из-за псевдовыборов в ОРДЛО открыли дело - участникам грозит пожизненное

По факту организации незаконных выборов на временно оккупированных территориях Донбасса начато уголовное производство.

Об этом сообщает 9 ноября пресс-служба Генпрокуратуры.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ГПУ "Украинской правде" уточнили, что уголовное производство открыли 9 ноября.

Отмечается, что на временно оккупированной территории лица, причастные к незаконным вооруженным формированиям террористической организации "ДНР", готовятся провести 11 ноября 2018 года так называемые "выборы главы ДНР и депутатов народного совета ДНР".

В ГПУ отмечают, что указанные действия являются незаконными и караются в соответствии с действующим законодательством Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

На брифинге 9 ноября голава СБУ Василий Грицак рассказал, что будет за голосование на "выборах" в ОРДЛО.

Он заявил, что при наличии квалифицирующих признаков, отягчающих преступление, виновным лицам грозит лишение свободы на срок до 15 лет заключения.

Об ответственности лиц, которые придут голосовать на так называемые "избирательные участки", Грицак объяснил, что их действия будут оцениваться в совокупности.

Как сообщалось, пророссийские боевики назначили "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей на 11 ноября.

Президент Петр Порошенко отметил, что так называемые фейковые "выборы" запустят введение новых санкций в отношении РФ.

В ОБСЕ считают, что выборы на территории ОРДЛО не соответствуют Минским соглашениям.