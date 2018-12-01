С понедельника начинаются сборы резервистов и военнообязанных - Минобороны

С понедельника, 3 декабря, в ВСУ начинается цикл масштабных мероприятий по сборам с резервистами и военнообязанными.

Об этом сообщает в субботу пресс-служба Минобороны.

"В частности будут проведены сборы, как в составе бригад (до 15 суток), так и в составе учебных центров (до 20 суток). Таким образом предполагается, что все мероприятия по сборам будут завершены до начала новогодних праздников", - отметили в министерстве.

"Вместе с тем, меры мобилизации будут проводиться только в случае открытой агрессии, но в таком случае в Вооруженные Силы Украины будут призываться не только те лица, которые находятся на сборах, но и все резервисты и военнообязанные, которые приписаны к комплектованию Вооруженных Сил Украины", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, в областях, в которых введено военное положение, предусматривается проведение массовых сборов с военнообязанными территориальной обороны продолжительностью до 10 суток, при которых "будет проведено боевое слаживание бригад и батальонов территориальной обороны, с целью подготовки к защите своих областей".

Напомним, с 26 ноября по 26 декабря в 10 областях Украины введено военное положение в ответ на захват россиянами украинских военных судов и моряков в Черном море возле Керченского пролива.

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