9 изменений, которые уже произошли после введения военного положения

0Остаточний указ про введення воєнного стану опублікований. У процесі прийняття його суть неодноразово змінювалася. Врешті, указ ввели заднім числом на 30 днів замість 60-ти, а саме – з 14:00 26 листопада по 14:00 26 грудня 2018 року.

Крім того, його запровадили не по всій території України, а лише в окремих областях: Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Одеській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській, а також у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії.

Раніше ми детально писали, що таке воєнний стан і як він може вплинути на права людей. Втім, президент пообіцяв, що влада буде обмежувати права громадян лише у випадку наземної російської воєнної агресії.

Так, посадовці запевняють: якщо ситуація не загостриться – комендантську годину вводити не планують. Влада також стверджує, що воєнний стан НЕ вплине на виплату пенсій, зарплат та соцдопомоги, банківську систему, роботу медичних і освітніх закладів, "Укрпошти", мобільних операторів тощо.



фото: president.gov.ua

Та є вже конкретні зміни, які відбулися після введення воєнного стану – перераховуємо, які саме.

Мобілізація

Всеохоплюючої загальної мобілізації не передбачається.

Воєнний стан може вплинути лише на резервістів першої черги, оскільки Міністерству оборони та Генштабу доручено уточнити мобілізаційний план Збройних Сил саме щодо цієї категорії військовозобов’язаних.

До першої черги оперативного резерву включені переважно резервісти та військовозобов'язані з досвідом участі в антитерористичній операції.

Крім того, передбачаються заходи часткової мобілізації, зокрема навчальні збори з резервістами оперативного резерву.

Втім, тривогою людей вже намагаються користатись.

На кордоні з Росією жителям Сумщини розіслали фейкові повідомлення від імені Міноборони з пропозицією прибути до найближчої військової частини.

У Міноборони спростували свою причетність до повідомлень, і розцінили як провокацію.

Охорона кордону і перевірки росіян

РНБО доручило посилити охорону державного кордону з Росією та адміністративної межі з Кримом.

Крім того, у Державній прикордонній службі заявили, що через воєнний стан громадян Росії, які їдуть в Україну, можуть ретельніше перевіряти на кордоні. Наприклад, додатково проводитимуть контроль для з'ясування мети поїздки в країну.

Начальник департаменту з питань взаємодії і зв'язків з громадськістю ДПС Андрій Демченко також зазначив, що наразі опрацьовуються плани, як саме будуть діяти підрозділи прикордонників під час введення воєнного стану.

Відомо також, що за 26 листопада прикордонники не пустили в Україну понад 70 громадян Росії.

"Переважну більшість не пустили через те, що вони не змогли підтвердити мету своєї поїздки в Україну. А ще двоє незаконно відвідували окуповані території, зокрема Крим", – пояснив у коментарі "Українській правді" Андрій Демченко.

Вибори в ОТГ

Верховна Рада призначила дату виборів президента - 31 березня 2019 року.

Враховуючи, що передвиборча кампанія офіційно стартуватиме 31 грудня, тобто після завершення дії воєнного стану, він не має вплинути на її перебіг.

Разом з тим, воєнний стан відобразиться на виборах до Об’єднаних територіальних громад, які були призначені на 23 грудня в областях, де застосовуватиметься воєнний стан. В установлені строки ці вибори не відбудуться.

Тепер Верховна Рада не пізніше ніж через 90 днів з дня припинення воєнного стану, має ухвалити рішення про призначення цих виборів.

Транспорт

Буде посилена охорона вокзалів, залізничних станцій, аеропортів, портів та інших об’єктів інфраструктури.

Також буде застосований особливий режим роботи залізничного транспорту, який передбачає пріоритетність в пересуваннях рухомого складу для потреб оборони на основних напрямках.



Мінінфраструктури планує активну участь транспортників у територіальній обороні.

"У кожного напоготові повинен бути "тривожний рюкзак" з триденним запасом всього найнеобхіднішого та чітке розуміння його дій у разі атаки ворога", - підкреслив міністр Омелян.

Введення воєнного стану не вплине на перевезення цивільних вантажів.

Водночас "Укрзалізниця" вводить підвищений режим контролю за небезпечними невійськовими вантажами, в тому числі нафтопродуктами.

Медицина

В МОЗ визначилися з переліком закладів охорони здоров’я, де за потреби готові надати необхідну медичну допомогу військовим.

До переліку входять міські, районні, обласні лікарні, госпіталі, диспансери, інститути різного профілю Нацакадемії медичних наук.

Для прийому військових вже створено резерв ліжок, запасів лікарських засобів та донорської крові.

Ці заклади продовжать, як і раніше, надавати допомогу цивільним мешканцям областей, в яких запроваджено воєнний стан.

Поліція

Одразу після нічного засідання РНБО в неділю Міністерство внутрішніх справ перевело свої підрозділи у режим посиленого ведення служби.

Це рішення стосується Державної прикордонної служби, Нацгвардії, Нацполіції та Державної служби надзвичайних ситуацій.

Регіональні підрозділи цих відомств посилюють патрулювання території, збільшують кількість патрулів та чисельність стаціонарних підрозділів.

Більш детальної інформації, у чому саме полягає "посилення" режиму несення служби не повідомляється. Навпаки, керівництво областей, у яких воєнний стан введений поспішило запевнити, що для людей "нічого не зміниться".

Заборона на зйомку пересування військових

У зв’язку з введенням воєнного стану у Генштабі просять не фотографувати та не поширювати інформацію про рух колон військової техніки, переміщення будь-яким способом особового складу і проведення навчань.



Забороняється знімати режимні військові об’єкти Міністерства оборони та Збройних Сил та несанкціоновано проникати на їхню територію.



У районі проведення навчань, над військовими частинами, об’єктами та полігонами заборонено запускати безпілотні апарати. У Генштабі підкреслюють, що у разі виявлення безпілотники, вони будуть збиті, а особи, які здійснюватимуть запуск або керуватимуть цими БПЛА, будуть затримані.

Спортивні змагання

Міністерство молоді та спорту не планує скасовувати жодні спортивні турніри національного та міжнародного рівня, що заплановані до проведення в Україні, в тому числі й в областях, де запроваджено воєнний стан. Однак на всіх спортивних подіях будуть посилені заходи безпеки.

Втім, запровадження воєнного стану вже вплинуло на проведення одразу кількох футбольних матчів.

Так, матч української прем’єр-ліги між "Десною" та луганською "Зорею" перенесено до Києва з Чернігова, який входить в число десяти областей з воєнним станом.

27 листопада УЄФА переніс поєдинок Ліги Європи між "Ворсклою" та лондонським "Арсеналом" з Полтави до Києва. Хоча на Полтавщині не діє воєнний стан, але він запроваджений у Харкові, куди лондонці мали прилітати.

З цієї ж причини під знаком питання опинилось проведення матчу Ліги чемпіонів між донецьким "Шахтарем", що базується в Харкові, та французьким "Ліоном".

Президент французького клубу Жан-Мішель Ола бідкається, що з огляду на політичну ситуацію важко знайти літак, щоб дістатися до Харкова. Але остаточне рішення знову ж таки за УЄФА.

Окремі зміни в областях з воєнним станом

Місцева влада областей, де запроваджується воєнний стан, можуть звернутися до президента з проханням запровадити воєнні адміністрації, яким підпорядковуються уся цивільна і силова влада.

Але "можуть" не означає "мусять".

Президент Порошенко заявив, що військові адміністрації не будуть створюватись, натомість все обмежиться створенням "штабів оборони", які відповідатимуть за перевірку військового резерву, можливостей мобілізації тощо.

"Буде передислокована частина військ і висунення на кордон для того, щоб одразу ж організувати ефективний захист", - сказав Порошенко.

Натомість місцеві адміністрації більш оптимістичні. Наприклад, радник харківського губернатора Сергій Стороженко запевнив, що в області "комендантську годину вводити не будуть, хапати на вулицях людей не будуть, машини конфіскувати теж не будуть, але силовики переведені у посилений режим".

Обмежень на перетин кордону, святкування чи масові заходи також не буде.

Також на території дії ВС усі оборонні підприємства переводять у повну готовність і при потребі на них введуть особливий режим роботи, включаючи зміну графіків праці.

В Одесі буде переведена у режим готовності система протиповітряної оборони, але влада, наприклад, не вважає за потрібне обмежувати нічний продаж алкоголю.

Для жителів Донецької та Луганської областей майже нічого не зміниться. Командувач Операції об’єднаних сил Сергій Наєв заявив, що більшість заходів по воєнному стану стосується тільки військових частин ЗСУ та інших складових сектору безпеки.

У Вінниці у вівторок провели тренувальний збір поліції, а у середу виставили посилені озброєні патрулі на дорогах міста. Силовики перевіряють підозрілі авто.

У Запорізькій області губернатор Костянтин Бриль попросив мешканців області про всяк випадок носити із собою документи, що посвідчують особу. Крім того, в області перенесуть вибори в об’єднані територіальні громади, які мали відбутися в грудні.

У Сумській області місцева влада заборонила проводити масові заходи, акції та мітинги.