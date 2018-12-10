У Путина расстроены из-за прекращения действия договора о дружбе с "братской Украиной"

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Понедельник, 10 декабря 2018, 19:23

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сожалеют из-за непродления Киевом договора о дружбе с РФ, ведь россиян с украинсцами "связывают узы родственных и братских отношений".

Об этом пишет ТАСС.

Подписанный 10 декабря президентом Украины Петром Порошенко закон "О прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией" Песков назвал "проявлением неуважения к гражданам Украины".

"Очевидно одно - вряд ли этот шаг (решение не продлять договор с РФ - ред) можно расценивать как шаг, который в интересах украинцев - тех самых украинцев, с которыми нас связывают узы родственных и братских отношений, несмотря ни на что", - сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

Он добавил, что решение Украины вызывает сожаление Кремля.

"Можно выразить только сожаление в связи с тем, что украинское руководство принимает такие опрометчивые решения. С нашей точки зрения, это является проявлением неуважения к своему собственному народу, к его интересам", - добавил Песков.

Как сообщалось, 6 декабря Верховная Рада приняла проект закона о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией с 1 апреля 2019 года.

За соответствующее решение проголосовали 277 народных депутатов.

Как сообщалось, 6 декабря Верховная Рада приняла закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией с 1 апреля 2019 года.

За соответствующее решение проголосовали 277 народных депутатов.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в мае 1997 года и вступил в силу он 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на последующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.

Формально действовать он должен до 1 апреля 2019 года.

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Темы: Путин Украина Росcия
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