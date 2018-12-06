Рада поддержала прекращение "дружбы" с Россией
Верховная Рада приняла закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией с 1 апреля 2019 года.
За соответствующее решение проголосовали 277 депутатов.
Законопроект, внесенный президентом Петром Порошенко, предусматривает прекращение договора после завершения 10-летнего срока со дня его последнего продления.
"Прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией учитывая его продолжающееся существенное нарушение со стороны РФ… позволит должным образом и эффективно защитить национальные интересы Украины в международных отношениях", – говорится в пояснительной записке.
Во время выступления в парламенте заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица отметил, что Россия дерзко пренебрегла основными положениями договорам, и его продление принципиально невозможно.
"Прекращение договора не влияет на права и обязанности Российской Федерации и Украины, которые возникли до его прекращения", – подчеркнул Кислица.
Кроме того, в Раде рассматривали два альтернативных законопроекта.
Первым депутаты предлагали прекратить все договоры, заключенные с государством-агрессором. Вторым – разорвать договор о дружбе, но сразу после принятия закона, а не с первого апреля 2019 года.
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