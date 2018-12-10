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Подозреваемого в госизмене судью возобновляли на должности - Верховный суд

Понедельник, 10 декабря 2018, 19:47

Отмена постановления парламента, которой Валерия Чернобука был освобожден от должности судьи, не является основанием для восстановления его в должности.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

"Решение Верховного Суда о признании незаконным и отмене постановления Верховной Рады Украины от 29 сентября 2016 № 1621-VIII, которой В. Чернобука освободили от должности судьи апелляционного суда Днепропетровской области в связи с нарушением присяги судьи, не является основанием для возобновления истца в должности судьи", - разъяснили в ВС.

Там добавили, что дальнейшее решение вопроса об увольнении Чернобука с должности судьи относится к полномочиям Высшего совета правосудия.

"Это решение является очередным в ряде решений ВС об отмене по причине процедурных нарушений постановлений ВРУ, принятых на внеочередном заседании 29 сентября 2016 года, во время которого были уволены 29 судей", - отметили в пресс-службе.

В ВС объяснили, что отменили постановление из-за того, что бывшему судье заранее не сообщили о заседании парламента, а количество голосов за увольнение отличалось от количества зарегистрированных в зале депутатов.

Ранее стало известно, что Верховный суд отменил постановление Верховной Рады об увольнении Валерия Чернобука с должности судьи Апелляционного суда Днепропетровской области.

Сейчас судья находится под стражей, ему избрали меру пресечения в виде ареста на 2 месяца. Относительно него продолжается досудебное расследование.

Как сообщалось, 3 ноября Чернобука задержали в Киеве.

Пресс-служба СБУ сообщала, что с 2014 года украинский чиновник способствовал стране-агрессору в обеспечении функционирования судебных органов на временно оккупированной территории полуострова Крым.

Чорнобук также скрывался от следствия, его объявляли в государственный розыск.

Украинская правда
Темы: судКрымгосизмена
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