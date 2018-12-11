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Яценюк назвал условие, при котором возможна поддержка Порошенко

Вторник, 11 декабря 2018, 13:57
Яценюк назвал условие, при котором возможна поддержка Порошенко

"Народный фронт" определится с участием в выборах президента в январе 2019 года, но может поддержать только члена этой партии.

Об этом лидер "Народного фронта" и экс-премьер Арсений Яценюк заявил в эфире телеканала "Первый западный".

"У нас будет съезд партии в январе – и партия примет решение, выдвигать ли кандидатуру лидера партии на пост президента Украины, или не выдвигать", – сказал он.

На вопрос, может ли "Народный фронт" поддержать Петра Порошенко на президентских выборах, чтобы не было реванша пророссийских сил, Яценюк ответил: "Народный фронт" может рассматривать поддержку лишь одного кандидата – лидера партии Арсения Яценюка".

"Может ли Яценюк участвовать в президентских выборах? Конечно, может. Но надо смотреть реально. Я никогда не пойду на то, чтобы быть фактически техническим кандидатом. Я могу либо выиграть, либо не участвовать", – заявил экс-премьер.

"На съезде партии мы определимся о нашем будущем, каким образом партия будет участвовать в президентских выборах даже если будет другое решение, чем выдвижении кандидата в президенты от партии", – сказал он.

"Народный фронт" не исключает возможности поддержки исключительно члена партии "Народный фронт". Если Петр Порошенко станет членом политической партии "Народный фронт" – мы подумаем об этом", – добавил Яценюк.

При этом он заверил: "Несмотря на сложность отношений с действующим президентом, я нашел в себе силы перевернуть страницу того, что они делали, и смотреть только в будущее"

На счет Владимира Гройсмана Яценюк сказал, что поддерживает его как премьера от коалиции, а о вхождении в "Народный фронт" надо спрашивать самого Гройсмана.

На парламентские выборы "Народный фронт" будет идти самостоятельно:

"Возможно, будут какие-то процессы объединения, возможно дополнится конфигурация, но партия проявила себя в сложные периоды для страны".

Яценюк отметил, что в 2014 году "возглавил правительство в самые сложные времена", но "в процессе борьбы за страну началась борьба за власть" – и после "грязной кампании, которая длилась 3 года" и на которую Александр Онищенко якобы потратил 30 миллионов долларов, он был дискредитирован.

"Я был готов ко всему, но не был готов к тому, что мне в спину запихнут нож, в том числе и политические партнеры", – посетовал єкс-премьер.

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Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЯценюквиборыНародный фронт
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