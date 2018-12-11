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Объявлен "Человека года" по версии журнала Time

Вторник, 11 декабря 2018, 14:42
Объявлен Человека года по версии журнала Time

В номинации "Человек года" по версии журнала Time победили несколько журналистов, которые рискуют из-за своих профессиональные обязанности.

Об этом сообщается на сайте издания.

"В этом году мы признаем четырех журналистов и одну новостную организацию, которые заплатили ужасную цену, чтобы осветить этот сложный момент: Джамаль Хашогги, Мария Риса, Ва Лоне и Кьяв Соэ Оо, а также Capital Gazette (США – УП)", – отмечает главный редактор Time.

Он подчеркнул, что издание впервые называет человеком года когото-то, кто уже умер.

Журналистов объединили под общим названием The guardians ("Хранители").

Джамаль Хашогги исчез 2 октября во время визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Позже Саудовская Аравия подтвердила гибель журналиста The Washington Post.

Журналистку Марию Рису власти Филиппин обвиняют в неуплате налогов с ее сайта расследований Rappler.

Журналистов Reuters Ва Лоне и Кьяв Соэ Оо осудили в Мьянме за нарушение закона о государственной тайне. Они проводили расследование убийства 10 мусульман во время репрессий со стороны армии.

Среди журналистов, которых преследуют за взгляды и профессию, Time упомянул и россиянина Аркадия Бабченко, который сейчас живет в Украине. Весной 2018 года он принял участие в инсценировке собственного убийства, устроенном СБУ. Преступление против Бабченко якобы готовили российские спецслужбы, а спецоперация была направлена на разоблачение заказчиков.

Накануне Time обнародовало перечень кандидатов на номинацию.

Среди них были, в частности, президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп, спецпрокурор Роберт Мюллер, который ведет расследование о вмешательстве России в американские выборы, жена британского принца Меган Маркл.

"Человека года" также предлагали посвятить семьям, разделенным на границе США из-за политики Трампа.

Как сообщалось, Канада ввела санкции в отношении 18 граждан Саудовской Аравии, которых считает причастными к убийству журналиста Джамаля Хашогги.

Саудовская прокуратура утверждает, что журналиста убили после того, как не смогли добровольно убедить его вернуться в Саудовскую Аравию.

Турецкая сторона уверена, что Хашогги планировали убить заранее, с высокой вероятностью - по указанию окружения наследного принца или и самого принца.

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