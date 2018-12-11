Минюст обвинил журналистов во лжи про экспертизы в "деле Мартыненко"

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Вторник, 11 декабря 2018, 16:08

В Министерстве юстиции назвали ложью информацию об изменениях рецензирование судебных экспертиз с целью якобы нивелирования основного доказательства НАБУ по "делу Мартыненко".

Об этом говорится в заявлении Минюста, обнародованном во вторник.

"Система судебных экспертиз, согласно процессуальному законодательству, является независимой от любых органов власти. Министерство юстиции выполняет функцию только формирование политики в этой сфере", - сказано в заявлении.

Указывается, что вся нормативная база, наработанная в сфере судебных экспертиз, соответствует требованиям действующего законодательства и международным стандартам.

В заявлении приводятся слова заместителя министра юстиции Светланы Глущенко:

"Так же мы очень рассчитываем на то, что принцип независимости и невмешательства в деятельность экспертов будут соблюдать все правоохранительные органы, представители гражданского общества и средства массовой информации".

"Процесс рецензирования введен исключительно для совершенствования профессионального мастерства судебных экспертов. Он никоим образом не подменяет собой заключение эксперта, как специальный способ доказывания по делу", - заявили в Минюсте.

Ранее журналисты программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" заявили, что Минюст издал приказ, который помог экс-нардепу от "Народного фронта" Николаю Мартыненко нивелировать ключевые экономические экспертизы по делу о хищении 695 миллионов из государственных предприятий.

Журналисты выяснили, что при завершении досудебного расследования Национального антикоррупционного бюро по делам о хищениях на ГП "Энергоатом" и "ВостГОК", где основным обвиняемым является Николай Мартыненко, Минюст изменил порядок рецензирования судебных экспертиз.

По заключению экспертов Днепропетровского института, хищения на государственных предприятиях не установлены, а урановый концентрат для "ВостГОК" и оборудование для "Энергоатома" покупали по рыночным ценам.

Сейчас эти выводы угрожают основополагающему доказательству в деле, на основе которого задержали фигурантов.

Украинская правда

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Темы: Минюст Мартыненко
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