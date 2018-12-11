НАПК не нашло незаконного имущества у подсудимого прокурора Кулика

Национальное антикоррупционное бюро не нашло незаконного обогащения в декларации за 2016 год прокурора Константина Кулика, которого обвиняют в этом преступлении.

Об этом говорится в решении НАПК.

"Признаков возможного незаконного обогащения, предусмотренных статьей 368-2 Уголовного кодекса Украины, по результатам проверки не установлено", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что Кулик указал недостоверные сведения о стоимости своей квартиры, однако это не является уголовным преступлением.

Расследование по фактам возможного незаконного обогащения бывшим военным прокурором сил АТО Константина Кулика НАБУ начало 25 декабря 2015 года.

Сейчас Кулик является заместителем начальника Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры.

Глава ГПУ Юрий Луценко назвал обвиняемого в незаконном обогащении прокурора Константина Кулика эффективным работником.

НАБУ и САП обвиняют Кулика в том, что его расходы превышают его доходы и что он скрывает свои дорогие покупки.

Об огромном состоянии, которое якобы не может объяснить прокурор, стало известно после журналистского расследования.

Дело Кулика уже два года слушается в суде.

Прокурору грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.