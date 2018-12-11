Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

НАПК не нашло незаконного имущества у подсудимого прокурора Кулика

Вторник, 11 декабря 2018, 16:42

Национальное антикоррупционное бюро не нашло незаконного обогащения в декларации за 2016 год прокурора Константина Кулика, которого обвиняют в этом преступлении.

Об этом говорится в решении НАПК.

"Признаков возможного незаконного обогащения, предусмотренных статьей 368-2 Уголовного кодекса Украины, по результатам проверки не установлено", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что Кулик указал недостоверные сведения о стоимости своей квартиры, однако это не является уголовным преступлением.

Расследование по фактам возможного незаконного обогащения бывшим военным прокурором сил АТО Константина Кулика НАБУ начало 25 декабря 2015 года.

Сейчас Кулик является заместителем начальника Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры.

Глава ГПУ Юрий Луценко назвал обвиняемого в незаконном обогащении прокурора Константина Кулика эффективным работником.

НАБУ и САП обвиняют Кулика в том, что его расходы превышают его доходы и что он скрывает свои дорогие покупки.

Об огромном состоянии, которое якобы не может объяснить прокурор, стало известно после журналистского расследования.

Дело Кулика уже два года слушается в суде.

Прокурору грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: декларацииНАПКпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

Все новости...
декларации
Евроинтеграция: посол ЕС советует Украине возобновить е-декларирование
Обязательное декларирование могут вернуть уже осенью - Арахамия
Как Украина собирается выполнять антикоррупционные обещания МВФ, чтобы получить транш
Последние новости
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
15:17
Известно о по меньшей мере 3800 гражданских, которых пытали оккупанты – Костин
15:14
СМИ проанализировали, как пропаганда приучила россиян к войне и ненависти к Украине
15:07
Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
14:41
"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса
14:40
Dragon Capital опроверг информацию СМИ о якобы ведении бизнеса в Крыму
14:40
Большинство пациентов – мертвые. История о мошенничестве врача Паоло Маккиарини и его опасных операциях
14:35
ЕС отправляет Украине еще 500 электрогенераторов
14:27
фотоПолиция установила личности вояк Росгвардии, которые пытали людей в районе Бучи
Все новости...
Реклама: