Экс-мэру Полтавы объявлено подозрение: незаконно вмешивался в реестр

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Вторник, 11 декабря 2018, 18:50

Экс-мэру Полтавы объявили подозрение в противодействии деятельности Полтавского городского совета и вмешательстве в работу информационной системы.

Об этом сообщает в Facebook во вторник пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

"10 декабря по законной позиции прокуратуры Полтавской области сообщено о подозрении бывшему городскому голове Полтавского городского совета в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 206 (противодействие законной хозяйственной деятельности юридического лица - Полтавского городского совета) и по ч. 3 ст. 27 ч.1 ст. 361 (организация несанкционированного вмешательства в работу информационной системы) УК Украины", - говорится в сообщении пресс-секретаря ГПУ.

Прокуратура традиционно не называет имя подозреваемого, в то время как подтвердил "Украинской правде" источник в ГПУ, речь идет об Александре Мамае.

Досудебное расследование установило, что 14 сентября сессия Полтавского городского совета прекратила полномочия Мамая, о чем были внесены изменения в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

В то же время уже в ноябре неустановленные лица совместно с экс-мэром вернули Мамаю право подписи с помощью похищенного ключа харьковского госрегистратора.

"По якобы заявлению несуществующего лица, безосновательно вмешались в реестр, определив Полтавским городским головой ранее уволенного руководителя", - отмечают в ГПУ.

Позже, по данным ГПУ, регистратор определил легитимным руководителем Полтавского городского совета Александра Шамоту. Мамай обжаловал это решение в комиссии по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации Министерства юстиции.

В то же время в прокуратуре отмечают, что в декабре неустановленные лица вновь незаконно вмешались в реестр и вернули Мамаю право подписи.

"Указанные незаконные действия дестабилизируют работу совета в зимний период. Прокуратура Полтавской области, принципиально реагируя на незаконные действия бывшего главы города, сообщила ему о подозрении", – отмечают в прокуратуре.

Отмечается, что за указанные преступления предусмотрена ответственность в виде лишения свободы до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет.

Валентина Романенко, УП

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Темы: Полтава прокуратура
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