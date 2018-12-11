Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Экс-мэру Полтавы объявлено подозрение: незаконно вмешивался в реестр

Вторник, 11 декабря 2018, 17:50

Экс-мэру Полтавы объявили подозрение в противодействии деятельности Полтавского городского совета и вмешательстве в работу информационной системы.

Об этом сообщает в Facebook во вторник пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

"10 декабря по законной позиции прокуратуры Полтавской области сообщено о подозрении бывшему городскому голове Полтавского городского совета в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 206 (противодействие законной хозяйственной деятельности юридического лица - Полтавского городского совета) и по ч. 3 ст. 27 ч.1 ст. 361 (организация несанкционированного вмешательства в работу информационной системы) УК Украины", - говорится в сообщении пресс-секретаря ГПУ.

Прокуратура традиционно не называет имя подозреваемого, в то время как подтвердил "Украинской правде" источник в ГПУ, речь идет об Александре Мамае.

Досудебное расследование установило, что 14 сентября сессия Полтавского городского совета прекратила полномочия Мамая, о чем были внесены изменения в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

В то же время уже в ноябре неустановленные лица совместно с экс-мэром вернули Мамаю право подписи с помощью похищенного ключа харьковского госрегистратора.

"По якобы заявлению несуществующего лица, безосновательно вмешались в реестр, определив Полтавским городским головой ранее уволенного руководителя", - отмечают в ГПУ.

Позже, по данным ГПУ, регистратор определил легитимным руководителем Полтавского городского совета Александра Шамоту. Мамай обжаловал это решение в комиссии по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации Министерства юстиции.

В то же время в прокуратуре отмечают, что в декабре неустановленные лица вновь незаконно вмешались в реестр и вернули Мамаю право подписи.

"Указанные незаконные действия дестабилизируют работу совета в зимний период. Прокуратура Полтавской области, принципиально реагируя на незаконные действия бывшего главы города, сообщила ему о подозрении", – отмечают в прокуратуре.

Отмечается, что за указанные преступления предусмотрена ответственность в виде лишения свободы до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет.

Валентина Романенко, УП
Темы: Полтавапрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

Все новости...
Полтава
Хирург и психолог военного госпиталя продавали липовые справки уклонистам
В Полтаве демонтировали памятники Пушкину и Ватутину
Скандальное дело Полтавского ГОКа Жеваго получило продолжение: руководство подозревают в махинациях
Последние новости
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
15:17
Известно о по меньшей мере 3800 гражданских, которых пытали оккупанты – Костин
15:14
СМИ проанализировали, как пропаганда приучила россиян к войне и ненависти к Украине
15:07
Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
14:41
"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса
14:40
Dragon Capital опроверг информацию СМИ о якобы ведении бизнеса в Крыму
14:40
Большинство пациентов – мертвые. История о мошенничестве врача Паоло Маккиарини и его опасных операциях
14:35
ЕС отправляет Украине еще 500 электрогенераторов
14:27
фотоПолиция установила личности вояк Росгвардии, которые пытали людей в районе Бучи
Все новости...
Реклама: