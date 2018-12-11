Местные власти требуют закрыть генконсульство РФ во Львове

Закрытия генконсульства России во Львове требуют от президента и МИД Украины депутаты Львовского областного совета.

Соответствующее обращение они приняли 11 декабря на внеочередной сессии облсовета, сообщает "Укрінформ".

"Требуем немедленного закрытия генерального консульства Российской Федерации во Львове, находящегося на улице К. Левицкого, 95. Уверены, что такие действия приведут к улучшению политической ситуации в регионе, значительно уменьшат социальную напряженность и провокации, совершаемые агентами разведки и ФСБ России против людей, памятников украинской государственности, а также памятников выдающимся борцам за независимость Украины", - говорится в обращении.

Львовские депутаты заявляют, что в ситуации введения военного положения в части Украины и захвата украинских моряков россиянами, государство обязано усилить дипломатическое давление на РФ во всех направлениях.

"По примеру Франции, Германии, Польши, Италии, Нидерландов, Дании, которые принудительно высылают российских дипломатов, Украина должна также ответить на системную гибридную войну, которую Россия проводит против Украины", - сказано в документе.

В сентябре Львовский облсовет ввел мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Львовской области.

Напомним, военное положение действует в 10 областях Украины, в перечень входят Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Луганская, Донецкая, Сумская, Харьковская, Черниговская, Винницкая области.

Стимулом к введению военного положения послужило то, что 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу" вместе с 24 моряками.