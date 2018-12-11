Украинский консул посетил шестерых пленных моряков в СИЗО в Москве

Украинский консул 11 декабря посетил в московском СИЗО шесть военнослужащих ВМС ВСУ, которые были захвачены Россией в районе Керченского пролива.

Об этом со ссылкой на заместителя директора Департамента консульской службы - начальника управления консульского обеспечения МИД Василия Кирилича сообщает "Укринформ".

"Сегодня консул посетил шесть моряков. По его информации, состояние здоровья ребят удовлетворительное. Настроены оптимистично, надеются на скорое возвращение в Украину", - отметил он.

Дипломат добавил, что на среду, 12 декабря, планируется встреча консула еще с пятью моряками.

"Решаем комплекс вопросов по обеспечению защиты их прав как военнопленных", - рассказал Кирилич.

Российский адвокат Николай Полозов также рассказал, что во вторник, наконец, встретился с военнопленным украинским моряком Денисом Гриценко, общение проходило в следственном управлении ФСБ, которое находится вплотную к СИЗО "Лефортово".

"Никаким преступником Денис Гриценко себя не признает. На очередном допросе он заявил под протокол, что является военнопленным", - добавил Полозов.

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25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения.

Задержанных моряков доставили в оккупированный Россией Крым и "арестовали" по подозрению в "нарушении российских границ". Позже стало известно, что из Крыма все они были доставлены в Москву.

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