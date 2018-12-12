Вступил в силу закон о прекращении "дружбы" с Россией

Закон о прекращении с 1 апреля 2019 года действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией вступил в силу.

Это произошло на следующий день после того, как закон был опубликован в газете "Голос Украины".

Верховная Рада одобрила прекращение действия данного договора 6 декабря.

Ранее было принято решение не продлевать договор о дружбе с РФ.

В законе отмечается, что Россия, осуществив вооруженную агрессию против Украины, нарушила Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.

Прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ освобождает Украину от обязательств по его выполнению и не влияет на права, обязательства или правовое положение Украины, которые возникли в результате выполнения Договора до прекращения его действия.

Большой договор между Украиной и Российской Федерацией был подписан 31 мая 1997 года в Киеве сроком на 10 лет (с последующей автоматической пролонгацией документа, если стороны не выскажутся против).

Верховная Рада ратифицировала документ 14 января 1998 года, Госдума РФ – 25 декабря 1998 года. Договор вступил в силу 1 апреля 1999 года (с момента обмена ратификационными грамотами).



Согласно договору, его действие автоматически продлевалось на следующие десятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит о своем желании прекратить его действие не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного десятилетнего периода.