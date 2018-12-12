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Политзаключенному Грибу резко стало плохо

Среда, 12 декабря 2018, 13:55

В России Северо-Кавказский окружной военный суд отложил рассмотрение дела обвиняемого в подготовке теракта украинского политзаключенного Павла Гриба из-за резкого ухудшения его здоровья.

Об этом сообщает в среду в Facebook его отец Игорь Гриб.

"12 декабря 2018 года. Очередное заседание Северо-Кавказского окружного военного суда так и не состоялось. У Павла сильная боль в животе, рвота, повышенная температура тела", - пишет отец.

По словам Игоря Гриба, "скорая" никакой помощи его сыну предоставить не смогла. Судебное заседание перенесли на 21 декабря.

Двадцатилетнему украинскому заключенному Павлу Грибу в России инкриминируют "склонение к теракту".

Гриба похитили россияне 24 августа 2017 года на территории Беларуси.

Генеральная прокуратура составила сообщение о подозрении российскому следователю, который физическим и психологическим давлением заставил украинца оклеветать себя.

В декабре 2018 года Интерпол по запросу России объявил в розыск 20-летнего гражданина Украины Стефана Капиноса, который является фигурантом дела Гриба.

По версии обвинения, Павел Гриб под давлением Стефана Капиноса склонял российскую школьницу Татьяну Ершову из Сочи изготовить и подорвать взрывчатку.

Украинская правда
Темы: политзаключенныезаложники
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