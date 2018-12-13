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Арестованная в США за шпионаж Бутина признала вину

Четверг, 13 декабря 2018, 17:39
Арестованная в США за шпионаж Бутина признала вину

Россиянка Мария Бутина, обвиняемая в США в шпионаже в пользу Кремля, признала себя виновной в сговоре для того, чтобы действовать как незаконный иностранный агент в Америке.

Об  этом сообщает CNN.

Россиянка созналась в этом на заседании по ее делу в четверг в суде округа Колумбия.

Россиянка заявила, что действовала "под руководством" российского чиновника, которого идентифицировали как Александра Торшина.

"Бутина стремилась наладить неофициальные связи с американцами, которые имеют власть и влияние на политику США", - заявил в суде прокурор.

Россиянке грозит до пяти лет лишения свободы и, скорее всего, депортация.

По данным российских СМИ, Бутина может отделаться штрафом в размере 250 тысяч долларов.

По их информации, следующие слушания по делу Бутиной пройдут 12 февраля 2019 года.

Также они утверждают, что вопрос о депортации россиянки будет принимать не суд, а "другие агентства".

Как сообщалось, согласно условиям соглашения о признании вины Бутину, вероятно, депортируют из США после того, как ее сотрудничество со следствием закончится, и она будет освобождена из-под стражи.

Ранее СМИ сообщали, что Бутина, скорее всего, готова признать свою вину.

Ее задержали 15 июля в Вашингтоне по подозрению в шпионаже в пользу России.

Россиянке выдвинули еще одно обвинение в том, что она пыталась наладить связи с "американской организацией, которая борется за усиление прав на владение оружием... с целью продвижения интересов Российской Федерации".

В 2014 году Бутина агитировала жителей украинского Донбасса за создание т.н. "Новороссии".

Темы: СШАРосcияшпионажсуд
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