Арестованная в США за шпионаж Бутина признала вину
Россиянка Мария Бутина, обвиняемая в США в шпионаже в пользу Кремля, признала себя виновной в сговоре для того, чтобы действовать как незаконный иностранный агент в Америке.
Об этом сообщает CNN.
Россиянка созналась в этом на заседании по ее делу в четверг в суде округа Колумбия.
Россиянка заявила, что действовала "под руководством" российского чиновника, которого идентифицировали как Александра Торшина.
"Бутина стремилась наладить неофициальные связи с американцами, которые имеют власть и влияние на политику США", - заявил в суде прокурор.
Россиянке грозит до пяти лет лишения свободы и, скорее всего, депортация.
По данным российских СМИ, Бутина может отделаться штрафом в размере 250 тысяч долларов.
По их информации, следующие слушания по делу Бутиной пройдут 12 февраля 2019 года.
Также они утверждают, что вопрос о депортации россиянки будет принимать не суд, а "другие агентства".
Как сообщалось, согласно условиям соглашения о признании вины Бутину, вероятно, депортируют из США после того, как ее сотрудничество со следствием закончится, и она будет освобождена из-под стражи.
Ранее СМИ сообщали, что Бутина, скорее всего, готова признать свою вину.
Ее задержали 15 июля в Вашингтоне по подозрению в шпионаже в пользу России.
Россиянке выдвинули еще одно обвинение в том, что она пыталась наладить связи с "американской организацией, которая борется за усиление прав на владение оружием... с целью продвижения интересов Российской Федерации".
В 2014 году Бутина агитировала жителей украинского Донбасса за создание т.н. "Новороссии".
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