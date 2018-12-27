Порошенко, Тимошенко и Ляшко лидируют по объему досрочной агитации – ОПОРА

В декабре выросли интенсивность и масштабы преждевременной агитационной кампании со стороны потенциальных кандидатов на пост президента Украины.

Это зафиксировали наблюдатели Гражданской сети ОПОРА.

Если в сентябре-октябре досрочную агитацию в значительных масштабах развернули 13 потенциальных кандидатов, то по состоянию на конец декабря уже 20-ть ведут предвыборную агитацию в разных регионах Украины.

Лидеры агитации в декабре oporaua.org

Наибольший масштаб размещения политической рекламы на внешних носителях демонстрируют:

- Юлия Тимошенко (тематические билборды программы "Нового курса", "Цена на газ украинского производства будет снижена в 2 раза")

- Петр Порошенко (тематические билборды "Армия, вера, язык. Мы идем своим путем", "Прочь от Москвы")

- Анатолий Гриценко (билборды "Честных больше")

- Владимир Зеленский (тематические билборды "Слуга народа" прямо не рекламируют потенциального кандидата, лозунг является названием телесериала с ним в главной роли, производителем фильма является Студия "Квартал 95")

- Андрей Садовой (билборды "Наступление" – укр. "Наступ")

- Олег Ляшко (билборды "Народный президент", "Высокие тарифы или высокие пенсии")

- Арсений Яценюк (тематические билборды "Остановили дефолт в 2014", "Энергетическая независимость", "Путь в НАТО")

- Евгений Мураев (тематические билборды партии "Наши").

В декабре наблюдатели впервые зафиксировали наружную рекламу Руслана Кошулинского с его фотографией и лозунгом "Единственный выбор украинцев". Он потенциально может быть кандидатом от ВО "Свобода" и других националистических сил ("Правый сектор", ОУН, КУН).

Кроме того, в течение 1-25 декабря наблюдатели зафиксировали 79 региональных визитов потенциальных кандидатов на пост президента.

Если не учитывать Киев, в котором проживает или работает значительная часть потенциальных кандидатов, то внимание претендентов на высокое кресло больше всего пришлась на Днепропетровскую область.

В отчетный период ее посетили 7 потенциальных соперников в очередных выборах президента, Киевскую область – 5 (столицу – 17), Тернопольскую и Харьковскую – 4, а Волынскую, Житомирскую, Ивано-Франковску., Львовскую, Полтавскую области – по 3 кандидата.

В другие регионы совершили визиты менее 3 вероятных кандидатов. Обошли вниманием в отчетный период Винницкую и Луганскую области.

В декабре наибольшее количество регионов посетили президент Петр Порошенко и глава "Радикальной партии" Олег Ляшко (по 8 областей).

По 7 регионов охватили личной активностью глава секретариата ВО "Свобода" Руслан Кошулинский и нардеп от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул. Чуть меньшее регионов посетили глава партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко (5) и лидер "Оппозиционного платформы – За жизнь" Юрий Бойко (4).

Глава ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко в отчетный период фактически не совершала визитов в регионы, ограничившись проведением Форума молодежных организаций в Киеве. В сентябре-ноябре она была среди тех, кто активно посещал регионы.

Агитактивность Андрея Садового по сравнению с другими кандидатами и в декабре несколько уменьшилось. Арсения Яценюка, наоборот, возросла.

Напомним, избирательный процесс официально начнется 31 декабря 2018 декабря. Выдвигать кандидатов на пост президента можно с этого числа и до 3 февраля 2019 года (за 55 дней до дня выборов регистрация завершается).