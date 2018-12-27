Порошенко, Тимошенко и Ляшко лидируют по объему досрочной агитации – ОПОРА

3358 просмотров
Четверг, 27 декабря 2018, 19:37

В декабре выросли интенсивность и масштабы преждевременной агитационной кампании со стороны потенциальных кандидатов на пост президента Украины.

Это зафиксировали наблюдатели Гражданской сети ОПОРА.

Если в сентябре-октябре досрочную агитацию в значительных масштабах развернули 13 потенциальных кандидатов, то по состоянию на конец декабря уже 20-ть ведут предвыборную агитацию в разных регионах Украины.

Лидеры агитации в декабре
Лидеры агитации в декабре
oporaua.org

Наибольший масштаб размещения политической рекламы на внешних носителях демонстрируют:

- Юлия Тимошенко (тематические билборды программы "Нового курса", "Цена на газ украинского производства будет снижена в 2 раза")

- Петр Порошенко (тематические билборды "Армия, вера, язык. Мы идем своим путем", "Прочь от Москвы")

- Анатолий Гриценко (билборды "Честных больше")

- Владимир Зеленский (тематические билборды "Слуга народа" прямо не рекламируют потенциального кандидата, лозунг является названием телесериала с ним в главной роли, производителем фильма является Студия "Квартал 95")

- Андрей Садовой (билборды "Наступление" – укр. "Наступ")

- Олег Ляшко (билборды "Народный президент", "Высокие тарифы или высокие пенсии")

- Арсений Яценюк (тематические билборды "Остановили дефолт в 2014", "Энергетическая независимость", "Путь в НАТО")

- Евгений Мураев (тематические билборды партии "Наши").

В декабре наблюдатели впервые зафиксировали наружную рекламу Руслана Кошулинского с его фотографией и лозунгом "Единственный выбор украинцев". Он потенциально может быть кандидатом от ВО "Свобода" и других националистических сил ("Правый сектор", ОУН, КУН).

Кроме того, в течение 1-25 декабря наблюдатели зафиксировали 79 региональных визитов потенциальных кандидатов на пост президента.

 

Если не учитывать Киев, в котором проживает или работает значительная часть потенциальных кандидатов, то внимание претендентов на высокое кресло больше всего пришлась на Днепропетровскую область.

В отчетный период ее посетили 7 потенциальных соперников в очередных выборах президента, Киевскую область – 5 (столицу – 17), Тернопольскую и Харьковскую – 4, а Волынскую, Житомирскую, Ивано-Франковску., Львовскую, Полтавскую области – по 3 кандидата.

В другие регионы совершили визиты менее 3 вероятных кандидатов. Обошли вниманием в отчетный период Винницкую и Луганскую области.

В декабре наибольшее количество регионов посетили президент Петр Порошенко и глава "Радикальной партии" Олег Ляшко (по 8 областей).

По 7 регионов охватили личной активностью глава секретариата ВО "Свобода" Руслан Кошулинский и нардеп от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул. Чуть меньшее регионов посетили глава партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко (5) и лидер "Оппозиционного платформы – За жизнь" Юрий Бойко (4).

 

Глава ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко в отчетный период фактически не совершала визитов в регионы, ограничившись проведением Форума молодежных организаций в Киеве. В сентябре-ноябре она была среди тех, кто активно посещал регионы.

Агитактивность Андрея Садового по сравнению с другими кандидатами и в декабре несколько уменьшилось. Арсения Яценюка, наоборот, возросла.

Напомним, избирательный процесс официально начнется 31 декабря 2018 декабря. Выдвигать кандидатов на пост президента можно с этого числа и до 3 февраля 2019 года (за 55 дней до дня выборов регистрация завершается).

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: виборы Тимошенко Порошенко Ляшко Яценюк


powered by lun.ua
По теме
ЦИК анонсировала старт президентской избирательной кампании 27 декабря 2018, 18:04
Садовой объяснил, откуда деньги на билборды 27 декабря 2018, 12:21
Время спорить 27 декабря 2018, 06:00
Все новости
Главные новости
Неизвестные напали на костел в Вене: пострадали 5 монахов
В Минске подтвердили новогоднее перемирие на Донбассе
НБУ: Международные резервы Украины впервые выросли до уровня 2013 года
В ДФС говорят, что приходил Насиров, но руководителем так и не стал
Все новости
психология

Один рік за 12 днів. Секрети щасливого Різдва від філософа

ted

Чем на самом деле являются углеводы?

ценности

Как объяснить детям, что Санты не существует. Невероятный рецепт одной мамы

Поиск по сайту
Архив
Весь архів