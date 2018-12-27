Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ДФС говорят, что приходил Насиров, но руководителем так и не стал

Четверг, 27 декабря 2018, 19:32
В ДФС говорят, что приходил Насиров, но руководителем так и не стал

В Государственной фискальной службе заявляют, что руководителем ведомства остается Александр Власов, назначенный на должность Кабмином 5 сентября 2018.

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь ДФС Наталья Непряхина.

Она заявила, что бывший глава Роман Насиров не может самовольно выдать и подписать приказ об исполнении решения Окружного административного суда Киева от 11 декабря 2018 года.

"...издание приказа о выполнении решения Окружного административного суда г. Киева от 11 декабря 2018 г., подписанного самим Романом Насиров, неправомерно", - написала она, добавив, что полномочия по назначению главы ДФС имеет только Кабмин.

"Вопрос обновления руководителя центрального органа исполнительной власти должно осуществляться на основании распоряжения Кабинета Министров Украины, проект которого вносится Минфином", - написала она.

"В случае принятия решения правительством о восстановлении Романа Насирова в должности руководителя ДФС, фискальная служба должна выдать приказ об объявлении распоряжения Кабмина о восстановлении Насирова на указанной должности", - добавила Непряхина.

Она заявила, что Насиров приходил в ДФС в четверг.

"Да, Роман Насиров был сегодня в ДФС. Нет, силой кабинет не захватывал. Руководителем ДФС является Александр Власов, назначенный на должность Кабмином 5 сентября 2018 года", - написала она.

Читайте также: Камбэк Насирова: кто сядет в кресло главы ГФС

Напомним:

Александр Шумилин, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: НасировФискальная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

Все новости...
Насиров
ВАКС уменьшил залог Насирову с 523 до 261 млн грн
ВАКС остановил исполнение решения об уменьшении залога Насирову - ЦПК
ВАКС в пять раз уменьшил залог Насирову – ЦПК
Последние новости
15:32
Данилов о ликвидации трех российских Су-34: Охотились давно
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
15:17
Известно о по меньшей мере 3800 гражданских, которых пытали оккупанты – Костин
15:14
СМИ проанализировали, как пропаганда приучила россиян к войне и ненависти к Украине
15:07
Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
14:41
"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса
14:40
Dragon Capital опроверг информацию СМИ о якобы ведении бизнеса в Крыму
14:40
Большинство пациентов – мертвые. История о мошенничестве врача Паоло Маккиарини и его опасных операциях
14:35
ЕС отправляет Украине еще 500 электрогенераторов
Все новости...
Реклама: