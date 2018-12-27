В ДФС говорят, что приходил Насиров, но руководителем так и не стал

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Четверг, 27 декабря 2018, 20:32

В Государственной фискальной службе заявляют, что руководителем ведомства остается Александр Власов, назначенный на должность Кабмином 5 сентября 2018.

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь ДФС Наталья Непряхина.

Она заявила, что бывший глава Роман Насиров не может самовольно выдать и подписать приказ об исполнении решения Окружного административного суда Киева от 11 декабря 2018 года.

"...издание приказа о выполнении решения Окружного административного суда г. Киева от 11 декабря 2018 г., подписанного самим Романом Насиров, неправомерно", - написала она, добавив, что полномочия по назначению главы ДФС имеет только Кабмин.

"Вопрос обновления руководителя центрального органа исполнительной власти должно осуществляться на основании распоряжения Кабинета Министров Украины, проект которого вносится Минфином", - написала она.

"В случае принятия решения правительством о восстановлении Романа Насирова в должности руководителя ДФС, фискальная служба должна выдать приказ об объявлении распоряжения Кабмина о восстановлении Насирова на указанной должности", - добавила Непряхина.

Она заявила, что Насиров приходил в ДФС в четверг.

"Да, Роман Насиров был сегодня в ДФС. Нет, силой кабинет не захватывал. Руководителем ДФС является Александр Власов, назначенный на должность Кабмином 5 сентября 2018 года", - написала она.

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Напомним:

Александр Шумилин, УП

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Темы: Насиров Фискальная служба


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