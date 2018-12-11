Правительство обжалует восстановление Насирова на должности

Правительство будет оспаривать восстановление в должности председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Об этом заявляет представитель премьера Владимира Гройсмана в парламенте Вадим Денисенко на своей странице в Facebook.

Он отмечает, что сейчас в правительстве нет официального судебного решения по восстановлению Насирова на посту главы ДФС.

"В то же время, правительство приняло абсолютно законное решение об увольнении Насирова и, конечно, будет подавать апелляцию на решение о его восстановлении в должности", - написал Денисенко.

Как сообщает Слидство.Инфо, глава САП Назар Холодницкий пояснил, что в антикоррупционной прокуратуре еще не видели решения суда.

"Если Романа Насирова действительно восстановили в должности, прокуроры в следующем судебном заседании будут подавать ходатайство в рамках уголовно-процессуального кодекса о принятии мер для отстранения от должности до приговора суда", - сказал он.

Раньше 11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил в должности председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова.

Как известно, 31 января 2018 Кабинет министров освободил отстраненного от своих обязанностей главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

В ночь на 8 марта 2017 Соломенский райсуд Киева избрал Насирову меру пресечения в виде ареста на 60 суток с альтернативой внесения залога в 100 млн. гривен, а 16 марта жена Насирова внесла за него залог.

Его оставили с электронным браслетом, без загранпаспортов и с запретом покидать Киевскую область без разрешения.

Насиров заявил, что это было направлено на препятствование его политической деятельности, и что "политические оппоненты" испугались его "реальной борьбы с коррупцией и изменений в системе ДФС".

28 сентября 2018 суд отменил обязанность носить электронное средство контроля для Насирова.

Следствие считает, что Насиров течение 2015 - 2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра геоцентр".

Насирова обвиняют в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге.

Сейчас досудебное следствие уже завершено.

Сейчас прокуроры зачитывают обвинительный акт, который состоит из 774 страниц.