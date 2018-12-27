Труханов вытолкал журналиста, который хотел задать вопрос

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Четверг, 27 декабря 2018, 21:21

Охрана одесского городского головы Геннадия Труханова оттягивала журналиста, который хотел задать мэру вопросы.

Об этом в четверг сообщает Радио Свобода.

Инцидент произошел 27 декабря после заседания суда, в рамках которого Труханова и других должностных лиц обвиняют в присвоении 185 миллионов гривен из одесского городского бюджета.

По окончании заседания, где коллегия судей определялась с порядком рассмотрения дела, Труханов давал традиционный брифинг для СМИ.

Когда вопрос городскому голове начал ставить корреспондент "Радио Свобода" Михаил Штекель, политик начал приближаться к нему и не выслушав вопрос заявил, "что уже закончил".

Когда корреспондент пытался все же задать вопрос, его оттащили в сторону неизвестные лица.

Некоторые из них часто сопровождают мэра на эти судебные заседания.

После того, как неизвестные оттащили корреспондента, к месту инцидента приехали правоохранители. Они оттаскивали журналиста от неизвестных лиц, говоря, что тот якобы хочет подраться с городским головой.

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Напомним: 

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