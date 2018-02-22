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НАБУ показало схему хищения в деле Труханова

Четверг, 22 февраля 2018, 15:47

Следствие по делу завладения средствами считает, что мэр Одессы Геннадий Труханов вместе с другими фигурантами дела вводил депутатов горсовета в заблуждение относительно процедуры покупки помещений завода "Краян".

Об этом говорится в схеме вероятного преступления, которую опубликовало Национальное антикоррупционное бюро.

По данным следствия, в первой половине 2016 года Труханов договорился с фактическими контроллерами обществ "UAB Naster", "VALTON GROUP LP" и "Девелопмент Элит" о завладении средствами местного бюджета Одессы.

Кроме того, по мнению детективов, в начале октября 2016 года к сделке привлекли оценщика, который определил заранее установленную и заведомо завышенную стоимость здания "Краяна" в сумме 185 млн грн.

Руководитель предприятия-оценщика "Брокбизнесконсалт" ранее привлекался к ответственности за служебную халатность.

"Следствие считает, что участники коррупционной схемы донесли депутатам городского совета заведомо ложную информацию о неотложности рассмотрения вопроса о приобретении помещения, обусловленную якобы необходимостью представления документов в установленные сроки", – отмечают в НАБУ.

В частности, одесских депутатов якобы заверили, что цена на помещения является объективной и надлежащим образом проверенной, расходы на покупку – экономически обоснованными, а собственно мэр Труханов сообщил депутатам, что проект совместно финансируется из местного и государственного бюджетов.

НАБУ отмечает, что все эти утверждения, которые доносились депутатам, не соответствуют действительности.

Таким образом, как считает следствие, фигуранты дела обеспечили принятия горсоветом решения о приобретении помещений бывшего завода по заведомо завышенной цене.

По данным следствия, "Девелопмент Элит", которое и продало горсовету помещения, пыталось вывести полученные средства на счета вероятно фиктивной компании "А Моторс Плюс", руководитель которой сейчас находится в зоне АТО.

В решениях суда по этому делу отмечается, что "Девелопмент Элит" заключило с "А Моторс Плюс" договор на поставку зерноуборочных комбайнов на общую сумму 183 708 000 грн. Но следствие установило, что компания-поставщик соответствующей деятельности не осуществляло, а договор был фиктивным.

В результате, НАБУ и САП успели наложить арест на средства еще до того, как они были переведены на счета "А Моторс Плюс".

 

Роль заместителя городского головы Павла Вугельман в схеме хищения, по мнению следствия, заключалась в привлечении к преступлению должностных лиц горсовета. А председатель комиссии по вопросам коммунальной собственности Василий Шкрябай положительно оценивал и выносил проект решения о покупке на внеочередную сессию.

Как известно, НАБУ подозревает Труханова, его заместителя, а также директора департамента коммунальной собственности и главу постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета в присвоении имущества по схеме, причинившей государству 185 млн грн убытков.

Труханова и Вугельмана задержали в аэропорту "Борисполь" 14 февраля: мэр Одессы прилетел из Варшавы, а его заместитель прибыл из Израиля.

Сообщалось о 8 подозреваемых в деле, 6 из которых были задержаны, еще двое находились в розыске.

15 февраля суд отпустил Труханова и Вугельмана на поруки: за городского голову поручился нардеп от БПП Дмитрий Голубов, а за его заместителя – нардепы Пресман и Мирошниченко.

Позже САП подала апелляцию на решение отпустить их на поруки и ходатайство об аресте имущества Труханова и Вугельмана.

Украинская правда
Темы: ОдессаТруханов
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