За блогера Барабошка внесли 3 миллиона гривен залога

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Понедельник, 3 декабря 2018, 11:23

За блогера Александра Барабошка, которого Печерский райсуд арестовал на 2 месяца, внесли 3 миллиона гривен залога.

Об этом "Украинской правде" сообщил его адвокат Никита Чекман.

"Залог внесли, ждем документы", - сказал он.

Чекман отметил, что Барабошко вносил не свои средства – деньги собрали в соцсети.

"Был объявлен сбор в соцсети. Разные люди (пожертвовали – ред.). Так собрали эти деньги", - сказал Чекман.

Напомним, 30 ноября Печерский райсуд арестовал Барабошка и назначил залог 3 миллиона гривен. 

29 ноября стало известно, что политтехнолога Владимира Петрова и Барабошко задержали в расследовании, которое ведет Следственное управление СБУ в Киеве и Киевской области.

Они фигурируют деле о якобы домогательствах замначальника отдела департамента защиты экономики Нацполиции Александра Варченко к студентке.

Уголовное производство открыто по факту заведомо ложного сообщения о преступлении, соединенного с искусственным созданием доказательств обвинения, нарушения тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые передаются средствами связи или через компьютер, в том числе относительно государственного деятеля; воздействия на работника правоохранительного органа с целью помешать выполнению им служебных обязанностей, а также по факту незаконного сбора, хранения и использования конфиденциальной информации о лице, по ч. 2 ст. 383, ч. 1 ст. 163, ч. 2 ст. 163, ч. 2 ст. 182, ч. 1 ст. 343 УК Украины.

По словам адвоката, Барабошко инкриминируют ст. 182. (нарушение неприкосновенности частной жизни), ст. 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров), ст. 343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа), ст. 383 (заведомо ложное сообщение о совершении преступления).

Ирина Балачук, УП

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Темы: суд арест интернет
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