Скандал с домогательством студентки: задержали известного политтехнолога – источники

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Четверг, 29 ноября 2018, 16:42

Правоохранители задержали политтехнолога Владимира Петрова в деле о якобы домогательстве заместителя начальника отдела департамента защиты экономики Нацполиции Александра Варченко к студентке.

Об этом "Украинской правде" сообщили источники в правоохранительных органах и прокуратуре.

Никакой другой информации собеседники не предоставили.

Пока неизвестно, в каком статусе проходит Петров, и проводились ли с ним какие-то следственные действия.

Напомним, 8 ноября столичная прокуратура получила обращение от имени гражданки Бурейко об угрозах и преследования от лица, которое в соцсетях пользуется именем Александр Варченко.

Позже стало известно, что прокуратура рассмотрела заявление и открыла уголовное производство и поручила проводить расследование Службе безопасности.

Сообщалось, что процессуальное руководство определено за столичной прокуратурой.

Заместитель начальника отдела департамента защиты экономики Национальной полиции Александр Варченко обратился к председателю НПУ Сергею Князеву с просьбой провести проверку опубликованных в сети обвинений в сексуальных домогательствах. 

Еще позднее 8 ноября в аккаунте Бурейко в Facebook, которая ранее заявляла об угрозах и преследовании со стороны сотрудника Нацполиции Александра Варченко, появились извинения перед ним и членами его семьи. Предыдущие посты об угрозах и домогательствах исчезли.

9 ноября стало известно, что процессуальное руководство в расследовании дела об угрозах будет осуществлять военная прокуратура.

Украинская правда

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Темы: скандал полиция прокуратура
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