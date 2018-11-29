Скандал с домогательством студентки: задержали известного политтехнолога – источники
Правоохранители задержали политтехнолога Владимира Петрова в деле о якобы домогательстве заместителя начальника отдела департамента защиты экономики Нацполиции Александра Варченко к студентке.
Об этом "Украинской правде" сообщили источники в правоохранительных органах и прокуратуре.
Никакой другой информации собеседники не предоставили.
Пока неизвестно, в каком статусе проходит Петров, и проводились ли с ним какие-то следственные действия.
Напомним, 8 ноября столичная прокуратура получила обращение от имени гражданки Бурейко об угрозах и преследования от лица, которое в соцсетях пользуется именем Александр Варченко.
Позже стало известно, что прокуратура рассмотрела заявление и открыла уголовное производство и поручила проводить расследование Службе безопасности.
Сообщалось, что процессуальное руководство определено за столичной прокуратурой.
Заместитель начальника отдела департамента защиты экономики Национальной полиции Александр Варченко обратился к председателю НПУ Сергею Князеву с просьбой провести проверку опубликованных в сети обвинений в сексуальных домогательствах.
Еще позднее 8 ноября в аккаунте Бурейко в Facebook, которая ранее заявляла об угрозах и преследовании со стороны сотрудника Нацполиции Александра Варченко, появились извинения перед ним и членами его семьи. Предыдущие посты об угрозах и домогательствах исчезли.
9 ноября стало известно, что процессуальное руководство в расследовании дела об угрозах будет осуществлять военная прокуратура.
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