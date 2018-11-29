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Скандал с домогательством студентки: задержали известного политтехнолога

Четверг, 29 ноября 2018, 15:42
Скандал с домогательством студентки: задержали известного политтехнолога

Правоохранители задержали политтехнолога Владимира Петрова в деле о якобы домогательстве заместителя начальника отдела департамента защиты экономики Нацполиции Александра Варченко к студентке.

Об этом "Украинской правде" сообщили источники в правоохранительных органах и прокуратуре.

Никакой другой информации собеседники не предоставили.

Пока неизвестно, в каком статусе проходит Петров, и проводились ли с ним какие-то следственные действия.

Позже в Генеральной прокуратуре "Украинской правде" официально сообщили, что 29 ноября в рамках расследования уголовного производства Главной военной прокуратурой с участием работников Департамента внутренней безопасности Национальной полиции по подозрению в совершении ряда преступлений задержан гражданин П.

В частности предусмотренных ч. 2 ст. 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые передаются средствами связи или через компьютер), ч. 2 ст. 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни) УК Украины.

"Одним из пострадавших от совершения указанных преступлений является известный украинский журналист. Сейчас продолжается проведение неотложных следственных и процессуальных действий, в связи с чем предоставить другую информацию не представляется возможным", - заявил УП пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Также отмечается, что Следственное управление СБУ в Киеве и Киевской области осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по фактам заведомо ложного сообщения о преступлении, соединенного с искусственным созданием доказательств обвинения, нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые передаются средствами связи или через компьютер, в том числе относительно государственного деятеля; воздействия на работника правоохранительного органа с целью помешать выполнению им служебных обязанностей, а также по факту незаконного сбора, хранения и использования конфиденциальной информации о лице, по ч. 2 ст. 383, ч. 1 ст. 163, ч. 2 ст. 163, ч. 2 ст. 182, ч. 1 ст. 343 УК Украины.

Напомним, 8 ноября столичная прокуратура получила обращение от имени гражданки Бурейко об угрозах и преследования от лица, которое в соцсетях пользуется именем Александр Варченко.

Позже стало известно, что прокуратура рассмотрела заявление и открыла уголовное производство и поручила проводить расследование Службе безопасности.

Сообщалось, что процессуальное руководство определено за столичной прокуратурой.

Заместитель начальника отдела департамента защиты экономики Национальной полиции Александр Варченко обратился к председателю НПУ Сергею Князеву с просьбой провести проверку опубликованных в сети обвинений в сексуальных домогательствах. 

Еще позднее 8 ноября в аккаунте Бурейко в Facebook, которая ранее заявляла об угрозах и преследовании со стороны сотрудника Нацполиции Александра Варченко, появились извинения перед ним и членами его семьи. Предыдущие посты об угрозах и домогательствах исчезли.

9 ноября стало известно, что процессуальное руководство в расследовании дела об угрозах будет осуществлять военная прокуратура.

Украинская правда

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Темы: скандалполицияпрокуратура
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