Суд отпустил бывшего руководителя ДФС Продана на поруки

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Вторник, 4 декабря 2018, 02:25

Соломенский районный суд Киева избрал бывшему руководителю Государственной фискальной службы Мирославу проданное мера пресечения в виде взятия на поруки.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Такое решение после полуночи 4 декабря объявила судья Ирина Усатова, выйдя из совещательной комнаты. Она зашла в нее около 23.00 3 декабря.

Поручителями бывшего чиновника согласились выступить 9 народных депутатов, семеро из которых пришли в зал заседаний.

При этом Продану запретили менять место жительства и обязали носить электронный браслет.

Ранее представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры предложили суду взять Мирослава Продана под стражу на 60 суток, а альтернативой этому выбрать залог в размере 89 млн гривен.

Напомним, САП подозревает Мирослава Продана в получении 89 миллионов гривен во время работы на должностях и.о. заместителя и председателя Государственной фискальной службы с июля 2016 по июнь 2018 года.

Согласно данным следствия, за эти средства Продан приобрел две квартиры в Киеве за 6,7 миллиона, два дома в Турции за 78 миллионов гривен и 3 авто представительского класса за 3,4 миллиона гривен, но оформил их на приближенное лицо.

Также следствие проверяет причастность экс-главы ГФС к приобретению других объектов недвижимости в Киеве и люксовых автомобилей.

5 сентября Кабинет министров уволил и.о. главы Государственной фискальной службы Продана по его собственному заявлению.

Продан ушел в отставку, чтобы не было конфликта интересов, поскольку Кабмин планирует провести конкурс на должность главы Фискальной службы, и Продан собирается в нем участвовать.

16 ноября Специализированная антикоррупционная прокуратура заочно объявила о подозрении в незаконном обогащении Мирославу Продану, поскольку тот не являлся на вызовы. 

В САП напомнили, что эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

21 ноября Продан заявил, что скоро возвращается в Киев и сразу пойдет в САП.

26 ноября экс-руководитель ГФС вернулся в Украину.

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Темы: суд Фискальная служба Антикоррупционная прокуратура
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