Новым нардепом от БПП стал бывший БЮТовец
Народный депутат от партии "Блок Петра Порошенко" Владимир Куренной сложил присягу в Верховной Раде.
Это он сделал во время пленарного заседания во вторник с трибуны парламента
Спикер ВРУ Андрей Парубий отметил, что он был зарегистрирован Центральной избирательной комиссией 29 ноября, а избранный во время внеочередных выборов нардепов 26 октября 2014 года.
Как сообщалось, Куренной зашел в Раду вместо депутата Ирины Фриз, которую накануне назначили на должность министра по делам ветеранов.
Он уже был нардепом двух созывов.
Куренной с апреля 2015 года возглавляет департамент местного самоуправления и децентрализации Администрации президента.
В 90-х работал в редакции одесского издания, в 2005-2006 годах был заместителем городского председателя Исполнительного комитета Одесского горсовета.
В 2006-2007 был нардепом от Блока Юлии Тимошенко под № 95 в списке.
Перед этим возглавлял Одесский областной штаб БЮТ.
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