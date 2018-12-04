Новым нардепом от БПП стал бывший БЮТовец

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Вторник, 4 декабря 2018, 10:21

Народный депутат от партии "Блок Петра Порошенко" Владимир Куренной сложил присягу в Верховной Раде.

Это он сделал во время пленарного заседания во вторник с трибуны парламента

Спикер ВРУ Андрей Парубий отметил, что он был зарегистрирован Центральной избирательной комиссией 29 ноября, а избранный во время внеочередных выборов нардепов 26 октября 2014 года.

 

Как сообщалось, Куренной зашел в Раду вместо депутата Ирины Фриз, которую накануне назначили на должность министра по делам ветеранов.

Он уже был нардепом двух созывов.

Куренной с апреля 2015 года возглавляет департамент местного самоуправления и децентрализации Администрации президента.

В 90-х работал в редакции одесского издания, в 2005-2006 годах был заместителем городского председателя Исполнительного комитета Одесского горсовета.

В 2006-2007 был нардепом от Блока Юлии Тимошенко под № 95 в списке.

Перед этим возглавлял Одесский областной штаб БЮТ.

Яна Миланова, УП

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Темы: Верховная Рада БПП
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