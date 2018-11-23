Вместо Фриз в Раду в третий раз зайдет одесский политик

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Пятница, 23 ноября 2018, 11:15

Вместо депутата Ирины Фриз, которую накануне назначили на должность министра по делам ветеранов, в Верховную Раду зайдет 86-й номер в списке БПП Владимир Куренной, который уже был нардепом двух созывов.

Об этом свидетельствует избирательный список БПП на сайте Центральной избирательной комиссии.

Куренной с апреля 2015 года возглавляет департамент местного самоуправления и децентрализации Администрации президента.

В 90-х работал в редакциях нескольких одесских изданий, в 2005-2006 годах был заместителем городского председателя Исполнительного комитета Одесского горсовета.

В 2006-2007 и 2012-2014 годах был народным депутатом соответственно 5 и 7 созывов Рады. 

Как сообщалось, 22 ноября Верховная Рада назначила Ирину Фриз на должность министра по делам ветеранов.

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Украинская правда
Темы: Верховная Рада БПП
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